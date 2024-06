El Gullit Peña reconoce que se acerca el final de su carrera 

Carlos Peña está en las etapas finales de su carrera profesional. Su paso en sus últimos clubes no ha sido tan fructífero. Aunque el fin del “Gullit” está cerca, el futbolista mexicano reconoció que sólo le faltó hacer una cosa: jugar en la UEFA Champions League.

El exjugador de las Chivas de Guadalajara no tuvo un desenlace de su carrera muy fructífero. Carlos Peña fue perseguido por las polémicas de su excesivo consumo de alcohol y salidas a fiestas. Esto le habría costado el puesto en varios de sus más recientes procesos.

Sin embargo, en una retrospectiva, el “Gullit” analizó su carrera y reconoció que una de las cosas que le faltó hacer fue disputar la Liga de Campeones de Europa.

“Gracias a Dios (ha cumplido todo), creo que lo que me faltó cumplir fue jugar en la Champions League, estuve en la Europa League con el Rangers, pero gracias a Dios todas las metas que me propuse de niño las logré, que es jugar un Mundial, Copa América, Copa Oro, Copa Libertadores, Concacaf, ser campeón, bicampeón, todo lo cumplí“, dijo Carlos Peña para LA SPORTS.

En la actualidad, Carlos Peña jugará con el Racing Los Ángeles City FC, un club de la primera división de la United Premier Soccer League. Con 34 años y rendimientos cada vez menos constantes, el “Gullit” reconoció que cada vez se acerca más la fecha para colgar sus botines.

“Se acerca la etapa final de mi carrera, pero mientras lo seguiremos disfrutando; ya después vendré a echarme una cascarita, pero ya no como profesional”, indicó,

Agradecimiento a su representante

A pesar de los inconvenientes extradeportivos y los escándalos en los que estuvo inmiscuido, a Carlos Peña nunca le faltó un club en donde jugar. El mexicano siempre tuvo un contrato bajo su bolsillo, incluyendo a ligas exóticas. Esto también se debe al trabajo de su representante, Morris Pagniello.

“En todos los equipos en los que me he parado he dado lo mejor de mí y aquí (Racing Los Ángeles City FC) no será la excepción. Agradecido con mi agente Morris Pagniello, con quien hemos trabajado bien, él por fuera y yo en la cancha, hicimos buen equipo y lo vamos a seguir siendo. Todavía nos quedan unos 3-4 añitos para seguir disfrutando”, concluyó.

Desde 2010, Carlos Peña ha tenido múltiples contratos y la posibilidad de representar a varios clubes. Todo inició con los Tuzos del Pachuca y derivó en la representación de clubes como el Club León, Chivas de Guadalajara, Rangers FC, Cruz Azul, Necaxa, Tychy, Correcaminos, Veracruzano, FAS, Antigua, CDS Vida, Al Dhaid y el Hutteen SC.

