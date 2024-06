Madre de Geraldine Bazán sale en defensa de su hija ante críticas de la periodista Maxine Woodise

Geraldine Bazán, sin duda, tiene quien la defienda y esa es su madre, Doña Rosalba Ortiz. En una reciente aparición, aprovechó de dirigirle unas palabras a Maxine Woodise, después de que la periodista afirmó que Bazán no tiene talento y minimizó sus logros en la actuación.

Woodise cuestionó la fama de Bazán, afirmando que su popularidad se debe a su matrimonio con Gabriel Soto, a pesar de su amplia trayectoria en más de 25 proyectos actorales.

La periodista aseguró que los actores se casaron porque Bazán quedó embarazada. Esto fue lo que dijo:

“A ver… ¿De qué otra cosa iba a platicar Geraldine? Perdóname, ¿de qué otra cosa iba a platicar que diera rating? Salieron una sola noche y esa noche se embarazó. Ese día de que: ‘Nos vimos en un ratito. Ese día pegó. Nada más fue la puntita y pegó’”.

¿Qué dijo la mamá de Geraldine Bazán?

Diferentes medios de comunicación abordaron a Doña Rosalba Ortiz y le preguntaron su opinión. De inmediato, respondió que la forma de expresarse de la periodista fue violenta y lo considera violencia de género.

Ortiz también se refirió a la carrera de la periodista y exclamó: “No tiene por qué juzgar a los demás. En este caso, como se atrevió a hablar de esa manera, por eso me atrevo a decir que busqué su trayectoria, y su trayectoria es llegar a sentarse, que la maquillen, que la peinen y hablar de los demás, y no es como un actor, un bombero, un médico que les ha costado quemarse las pestañas. Ella no tiene título de periodista”.

De la misma forma, la propia actriz también abordó los comentarios negativos de Woodise. Expresó que para ella es importante elegir sus batallas y que la sororidad (la solidaridad entre mujeres) es más importante.

“Yo escojo mis batallas, lo que pasa es que muchas veces se cruza esa línea de la sororidad, la humanidad, pero, pues ahora sí que yo me concentro en lo mío, en lo que soy yo, mis hijas y al final es lo que está en la consciencia de cada uno. No se puede hacer más” Geraldine Bazán – Actriz

En las redes sociales, aplaudieron la respuesta de la actriz y recibió impresiones positivas. Desde que resultó finalista en ‘La Casa de los Famosos 4’, la popularidad de Geraldine Bazán ha estado en aumento.

Durante su estancia en el programa, se caracterizó por su sinceridad, por ayudar a sus compañeros y por el cariño maternal que demostró por Alana Lliteras.

Lliteras y Bazán se volvieron muy unidas en el programa, ella la aconsejó con respecto a su relación con Aleska Génesis y la ayudó a “establecer límites”.

Incluso, después de que terminó el reality show, compartieron juntas en el cumpleaños de Alana. Por medio de sus historias de Instagram, Lliteras publicó un video de ella cantando el “cumpleaños feliz”, junto a la actriz, sus dos hijas y su madre.

