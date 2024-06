Gabriel Soto habla sobre Nodal y Ángela Aguilar tras comparaciones con su relación con Irina Baeva 

Gabriel Soto, actor reconocido por su participación en historias como “Mi camino es amarte” y “Vencer la culpa”, no es ajeno a las críticas por sus decisiones en el ámbito amoroso, pues recordemos que luego de anunciar su divorcio con la actriz Geraldine Bazán los rumores de infidelidad con Irina Baeva no se hicieron esperar. Una historia similar es la que viven el cantante Christian Nodal y su pareja Ángela Aguilar, razón por la que no pudo evitar pronunciarse al respecto con un contundente mensaje.

El famoso indicó que al ser figuras públicas están sujetos a las críticas de la gente sin que esta conozca lo que pasa realmente: “Muchas veces la gente juzga y emite opiniones sin saber realmente qué pasa”, declaró en entrevista al programa “Hoy”.

Bajo esta misma tesitura, Gabriel Soto indicó que cada persona forma un criterio de acuerdo con las experiencias de su vida; sin embargo, lo más importante es el respeto hacia las decisiones de los demás: “No me gusta opinar mucho de la vida de la gente. La verdad, soy partidario de que la gente sea feliz, que busque su felicidad y de que no juzguemos cosas que no sabemos a fondo cómo pasaron“.

El histrión instó al público a no emitir juicios y ataques en redes sociales: “Si la gente es feliz hay que ser felices. La vida es muy corta y estamos aquí realmente para disfrutarla, para encontrar el amor y para ser felices“, comentó.

Al ser cuestionado sobre esta nueva etapa en su vida, en la que su relación con Geraldine Bazán ha alcanzado la armonía necesaria por el bienestar de sus hijas, destacó que si bien es un proceso difícil, no es imposible llegar ahí.

“Somos una familia; a pesar de que no estamos juntos, pero, finalmente, estamos por el bienestar de nuestras hijas y siempre vamos a estar unidos y presentes para que eso suceda. Hemos dicho que eso va a prevalecer siempre en nuestra relación y todo por ver a nuestras hijas felices“, concluyó.

