Toni Costa rompe el silencio sobre su vida amorosa, ¿su corazón ya tiene dueña?

Desde que anunció el fin de su romance con la influencer Evelyn Beltrán, Toni Costa ha mantenido su vida amorosa fuera de foco, esto en un intento de evitar los comentarios y críticas fuera de su radar. Sin embargo, las especulaciones sobre un posible nuevo amor no tardaron en surgir luego de que protagonizara el videoclip del nuevo tema musical de la cantante Génesis Díaz, razón por la que salió a hablar al respecto.

En una entrevista con MezcalTV, el ex participante de “La Casa de los Famosos” desmintió cualquier tipo de relación sentimental y aseguró que de estar enamorado no tendría problema con compartirlo: “La persona que esté a mi lado cercano ya, ahí hay algo. Pero no. No hay nada”.

Por el contrario, Toni Costa ha decidido enfocarse en sí mismo para crecer a nivel profesional y personal: “Es un momento de enfocarme en mí mismo, en crecer, en hacer cosas nuevas, en seguir evolucionando como persona y como profesional y yo creo que es una etapa de crear unas buenas bases en mi vida para que lo que venga por delante se pueda recibir con los brazos abierto“, indicó.

Y todo parece indicar que sus esfuerzos están rindiendo frutos, ya que confesó encontrarse a la espera de confirmación para un nuevo proyecto en televisión que arrancaría grabaciones en verano; no obstante, prefirió no dar muchos detalles al respecto.

“Todo depende de una respuesta que tengo para un proyecto. Si es un sí el verano como que se paraliza un poquito, pero si es un no vamos para adelante“, compartió ante MezcalTV.

De no darse este nuevo proyecto, Toni Costa ya tiene preparado un viaje exprés a su natal España en compañía de su hija Alaïa: “Quiero ir para España con Alaïa. Ahora se va con la madre para Europa y a la vuelta si estoy aquí posiblemente vaya a España con Alaïa”, compartió.

