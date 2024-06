El esposo de Anahí da detalles sobre la demanda contra el ex manager de RBD

Manuel Velasco, esposo de Anahí, informó acerca de cómo va la demanda del grupo RBD -a través de la empresa Souls Productions, Inc.- contra su ex manager, Guillermo Rosas, y explicó la razón por la cual la cantante no está incluida directamente en el documento.

Entrevistado para el programa de televisión “Ventaneando”, Velasco habló al respecto: “Cuando se cambió al presidente de la compañía, que en su momento era el manager, mi señora apoyó para que uno de sus compañeros, en este caso, fuera el presidente, otro el vicepresidente y otro el tesorero. Ella les dio ese voto de confianza, y (ellos) son los que llevan las decisiones por parte de la empresa”.

Manuel agregó que lo más conveniente para todos es esperar los resultados de las auditorías, para saber si hay desvío de recursos. “Yo creo que (el caso) debe llevar el curso legal por los abogados y por los auditores, y (Anahí) está a favor de que se lleven a cabo estas instancias. Ya los demás temas pues solamente el tiempo dirá”.

Los fans de la agrupación mexicana desearían que hubiera otra gira, pero existen varias razones por las que no podría llevarse a cabo, una de ellas la edad de los hijos de Manuel y Anahí: “Nuestros niños ya van a la escuela, a diferencia de los (hijos) de las demás integrantes, que son más pequeños, y que todavía no tienen que ir al ciclo escolar. Me acuerdo que cuando empezó la gira, al día siguiente del primer concierto me regresé con los niños para que fueran a la escuela, y luego también se vio que pudieran tener maestras particulares para que no perdieran el ciclo escolar. Entonces es más complicado en el caso de nosotros”.

¿Qué fue lo que provocó que RBD interpusiera una demanda?

En marzo de este año los integrantes de RBD revelaron que no recibieron el pago por algunos de los conciertos dentro de su exitosa gira Soy Rebelde Tour. Se habló entonces de un presunto desvío de fondos en el que estaría involucrado Guillermo Rosas, quien dejó de ser manager de la banda en mayo. Él emitió un comunicado en el que negaba las acusaciones en su contra.

Actualmente se está llevando a cabo una auditoría, pero el 4 de junio los miembros de RBD interpusieron una demanda en Estados Unidos, con la que buscan una indemnización por daños y perjuicios. Los cargos son: incumplimiento de contrato, incumplimiento del pacto de buena fe y trato justo, incumplimiento del deber fiduciario de una cuenta e incumplimiento de juicio delatorio. Todo ello ha causado una ruptura en la relación de Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Anahí, pues supuestamente esta última sigue en contacto con Rosas.

