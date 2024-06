La suerte para 5 signos del horóscopo chino comienza a mejorar del 24 al 30 de junio

Si tu signo chino es Buey, Conejo, Cabra, Caballo o Cerdo, la astrología oriental predice que esta semana, que abarca del 24 al 30 de junio de 2024, será una de las mejores del mes.

Y es que las predicciones indican que estos signos notarán en los siguientes días que su suerte comienza a mejorar.

La energía que gobierna en el cosmos llama al horóscopo chino a ser diferentes y audaces.

La fortuna acompañará a las personas que sueñan en grande y están dispuestas a arriesgarse por estas metas.

Y las estrellas se encuentran alienadas para que el Buey, Conejo, Cabra, Caballo y el Cerdo caminen sin contratiempos una vez que se sintonicen con esta vibra astrológica, según predicciones de una astróloga experta del sitio Your Tango.

¿Cómo pueden aprovechar la energía positiva semanal estos 5 signos del horóscopo chino?

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Para los nacidos bajo el signo del Buey, esta semana promete ser extraordinariamente afortunada.

De acuerdo con la astróloga, la alineación cósmica está a tu favor y cualquier deseo que hayas estado manifestando tiene una alta probabilidad de hacerse realidad.

Si has sentido que has sido tratado injustamente en el pasado, ya sea por ex parejas o amigos que te traicionaron, la balanza de la justicia finalmente se inclina a tu favor.

Consejo de la semana para Buey

Conéctate a tierra y mantén la calma mientras este cambio cósmico ocurre. Evita involucrarte en dramas innecesarios y sigue avanzando en la dirección correcta.

Usa como amuleto un cuarzo, de preferencia el lapislázuli, para ayudarte a mantener la claridad y la calma.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Para los Conejos, la suerte de esta semana se centra en la paciencia y la oportunidad.

Este es un momento para permitir que tu intuición y habilidades de observación brillen.

Estarás más sintonizado con las señales y sincronicidades a tu alrededor, lo que te permitirá saber cuándo actuar.

Podrías encontrarte con nuevas personas que te conectarán con oportunidades inesperadas o te informarán sobre eventos beneficiosos para tus objetivos personales.

Consejo de la semana para Conejo

Confía en tus instintos y permanece atento. Los colores violeta y azul, así como las flores blancas, serán tus amuletos de la suerte esta semana.

Estos elementos permiten que tu intuición florezca y te guíen hacia las oportunidades correctas.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Para los Caballos, especialmente aquellos en el campo del entretenimiento, la suerte brilla intensamente esta semana.

Sentirás el calor de los reflectores y la atención de una nueva audiencia que parece surgir de la nada.

Este es un momento para destacar y dejar una impresión duradera en quienes te rodean.

Consejo de la semana para Caballo

Aprovecha esta energía favorable para mostrar tu talento y habilidades. Los colores rojo y verde te traerán suerte, así como usar zapatos que te hagan sentir seguro y confiado.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Las Cabras encontrarán suerte esta semana al alejarse de las actividades sociales y centrarse en proyectos personales que tienen el potencial de ser grandiosos.

Este es un momento para concentrarte en tus sueños y aspiraciones, ya sea en el arte, la ingeniería o un plan de negocios.

Dedicar tiempo a tus proyectos privados te permitirá hacer grandes avances.

Consejo de la semana para Cabra

No es necesario aislarse por completo; pasar tiempo con amigos cercanos o familiares también puede ser inspirador.

El color azul será tu amuleto de la suerte, ayudándote a mantenerte centrado y enfocado en tus metas.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Los Cerdos disfrutarán de una suerte suave y tranquila esta semana. No esperes grandes anuncios ni fuegos artificiales; en cambio, las bendiciones llegarán como una suave brisa que te trae alegría de formas inesperadas.

Para algunos, esto se traducirá en bendiciones en su vida amorosa mientras que, para otros, se abrirán nuevos horizontes y experiencias culturales.

Consejo de la semana para Cerdo

Acepta estas pequeñas bendiciones con gratitud y deja que te guíen a nuevas aventuras. El color azul será especialmente afortunado para ti esta semana, ayudándote a atraer las buenas vibraciones y las oportunidades correctas.

