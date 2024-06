Técnico de Ecuador reconoció mérito de Venezuela tras caer en su debut en la Copa América

El seleccionador de Ecuador, Félix Sánchez Blas, no tuvo problemas en reconocer la intensidad mostrada por la Selección de Venezuela que le propinó una dolorosa derrota en su primer partido de la Copa América Estados Unidos 2024 lo que les reduce el margen de error para intentar trascender.

El entrenador español, que aclaró que la temprana expulsión de su capitán Enner Valencia (m.22) por una falta sobre José Martínez, condicionó el partido que se definió con una histórica remontada de la Vinotinto (1-2), también destacó el buen trabajo hecho por el combinado venezolano.

“No nos tiramos nosotros para atrás. Ellos nos tiraron. Nos han hecho correr de un lado al otro y nos han metido ahí (su propio campo) durante muchos minutos”, reconoció Sánchez Blas después del encuentro disputado el sábado en el Levi’s Stadium de California.

El momento en el que el árbitro principal, el colombiano Wilmar Roldán, le muestra la tarjeta roja directa a Enner Valencia tras revisar la jugada en el VAR y ver la patada que le dio al jugador venezolano. Crédito: Tony Avelar | AP

“Evidentemente en la primera parte hablamos de defender quince metros más adelante, pero el equipo contrario también juega y tiene su plan”, agregó el seleccionador ecuatoriano recordando la estrategia que intentó poner en práctica tras quedarse con un jugador menos pero que al final no le funcionó.

Félix Sánchez Blas, quien lamentó la falta de contundencia, también aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro contra los venezolanos que no les queda otra opción que ganar sus próximos dos encuentros ante Jamaica y posteriormente contra México.

“Hemos conseguido ponernos por delante, pero desafortunadamente no hemos podido mantener esa ventaja. Nos ha faltado contundencia en las acciones laterales. No ha podido ser. No es la manera ideal, pero ahora a recuperar y a preparar los dos siguientes”, señaló el director técnico español.

La Selección de Ecuador tiene cuesta arriba su misión de avanzar a los octavos de final de la Copa América 2024 ya que en ninguna de las ediciones donde ha comenzado perdiendo ha podido trascender. Crédito: Tony Avelar | AP

“Sabemos que tenemos dos partidos en los que se ha de ganar o de puntuar en los dos. Estamos acostumbrados a la presión, pero también tenemos confianza de que si hacemos dos buenos partidos podemos sacarlo adelante”, agregó el estratega europeo sobre las opciones de los meridionales.

Para finalizar, Sánchez Blas también se refirió a lo que fue la actuación de su joven estrella, Kendry Páez, quien a sus apenas 17 años con 49 días, se convirtió en el tercer jugador más joven en debutar en toda la historia de la Copa América.

“Evidentemente ha sido condicionado por jugar con diez durante buena parte del partido, pero estamos muy satisfechos y seguro que en los dos próximos partidos nos va a ayudar mucho con su juego”, aseguró el entrenador del combinado ecuatoriano.

Ecuador volverá a saltar a la cancha el próximo miércoles en la continuación del Grupo B de la Copa América Estados Unidos 2024 cuando se vea las caras ante la Selección de Jamaica.

