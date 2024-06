Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de junio de 2024

Aries

Tu carácter tan fuerte podría ofender a amistad al decir las cosas como son y sin pelos en la lengua, debes cuidar un poco la manera de expresarte. Retorno de amistad con la que tuviste problemas en el pasado, debes tener cuidado porque podría volverte a jugar chueco. Si tienes pareja se solucionan conflictos que habían traído arrastrando por cuestiones de celos e inseguridades. Date cuenta quien eres y lo que vales, no bajes tu precio por nadie que no mereces estar de oferta. Esta semana que sea para enfocarte bien en sueños y anhelos y no permitir que nadie te quite las ganas y los ánimos de lograr cada una de tus metas y tus objetivos. Si ya has estado en el suelo no permitas volver a tocarlo por nadie, nadie merece que vivas de rodillas.

Chismes y noticias de vecindad, que no te quiten el sueño sino te dan pa el gasto no tienen por qué opinar. El amor está tocando tu casilla y se manifestará de la mejor forma, agradece a Dios y a la vida lo que está pasando, no temas a volver a creer y confiar en quien está llegando a tu vida. Viene oportunidad de realizar viaje o negocio que has tenido en mente hazlo y ya no lo pienses tanto que las oportunidades una sola vez en la vida.

Tendrás quien ande tras tus huesos pero no sabrás ya ni que pex contigo. Viaje en puerta y cambios en tus actitudes. No permitas que comentarios fuera de lugar de gente tonta que no tiene nada que hacer más que joder te arruinen tus días. Un nuevo amor y un nacimiento en la familia podrían ser la felicidad que necesitas, sin embargo, problemas laborales podrían causarte angustia y estrés.

Tauro

En el amor muchas inseguridades, tan mal te ha ido en el pasado que te cuesta volver a creer en las personas, la vida está llena de oportunidades y nuevas opciones no las dejes ir. Cuídate mucho de pensamientos negativos a la hora de ir a dormir, aprende a decir que no y no siempre querer resolverle la vida a las demás personas. Vienen días de cambios en los cuales tu enfoque deberá estar dirigido a un proyecto que tienes en mente. Cuídate de cambios en el amor, si tienes una relación deberás de ser muy inteligente y dejar las cosas en claro para evitar problemas. Ten cuidado con un amor del pasado el cual va retornar en cualquier momento y podría meterte en problemas. Eres una persona ambiciosa y eso te va ayudar mucho a lograr tus metas y tus objetivos, solo no pierdas el piso y la humildad que siempre te ha caracterizado. Cuida tu salud porque podrías presentar ciertos problemas respiratorios o resfriados.

Te enteras de verdades que te costará creer sobre cierta persona que significa mucho para ti, te va costar trabajo creer todo pues estabas con una venda en tus ojos, no existirá justificación. Vienen días en los cuales el dinero se te va ir de las manos muy fácilmente, cuida el dinero y no lo malgastes en cosas que no ocupas y no necesitas. Deja de culpar a quien no la debe ni la teme y hasta responsable de tus propios actos.

Tu orgullo te hará perder amistad, aunque sabes que cometiste un error se te hará difícil pedir perdón. Planes se vienen abajo sobre todo si tenían que ver con mejoras de ingresos. Te llegarán propuestas indecorosas de amistades. Se descompone aparato electrónico de último momento y un gasto extra podría surgir en cualquier momento.

Géminis

Cuidado con lo que sale de tu boca pues andas con la lengua demasiado suelta y eso te podría hacer perder una persona muy importante para ti. Cambio de planes de último momento, se cancela salida con amistades o viaje. Cuídate de infecciones en el estómago que estarán a la orden del día. Retorno de familia con la que estabas distanciado desde hace algún tiempo. No te quedes con ganas de nada y dale vuelo a lo que eres, si no tienes una relación vive el momento y disfruta al máximo las oportunidades que se te presentan. Vienen días de cambios, esta semana deberás de enfocarte en ti y hacer a un lado los malos comentarios de las demás personas. Vienen amores prohibidos los cuales podrían hacerte perder la cabeza al punto de meterte con un amor que te va ocasionar muchos problemas.

Vienen muchos cambios en tu estado de ánimo pues te manejarás en un tono algo bipolar al punto de dañar a quienes te rodean con tu sentido de humor tan crudo y de pocos amigos. Quien te quiera tendrá que ponerse las pilas y luchar por ti, deja de buscar a las personas y aprende a valorarte y darte tu lugar, muchas veces esperas demasiado de las demás personas y por eso es que llegan las decepciones.

Amores han de llegar y con ellos nuevas oportunidades pero deja que el destino haga su trabajo no lo apresures o terminarás equivocándote. Cuidado con pérdidas de dinero porque podrían surgir en cualquier momento al realizar préstamos o entrar a negocios fraudulentos. En el amor hay muchas dudas sobre qué camino seguir, recuerda que tienes que lograr una conexión entre tu cerebro y tu corazón, solo así podrás no equivocarte.

Cancer

Si tienes pareja la relación se tornará algo aburrida e inestable y eso se debe a que han caído en la rutina; sino se aplican dentro de poco terminará todo. Si estas soltero o soltera alégrate que vienen cambios buenos para tu vida. Golpes, caídas y enfrentamientos con amistades por andar asincerandose demasiado. Deja que las amistades se larguen si es lo que quieren, quien realmente importa es quien se quedará contigo en la tempestad y no en los buenos tiempos. Noticias inesperadas del pasado llegan a tus oídos, recuerda que solo las moscas regresan a la misma miércoles, tu no. No permitas que otras personas se metan en lo que solo a ti y tu pareja les corresponde. Traerás los calores alborotadas al punto que podrías encamarte con una persona que no te conviene.

Llegada de dinero extra y complicaciones de salud en familiar o amistad, todo saldrá bien, no tienes por qué preocuparte. Tu madurez te permitirá darte cuenta quien te merece y quien no, pon un punto clave en tu vida, sigue un solo camino que te conduzca a la consolidación de tus sueños. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no pierdas el piso ni tu camino por sueños falsos los cuales sabes que no pueden ser.

Busca la manera de arreglar problemas que quedaron pendientes en tu pasado para que no te destruyan más tu presente, si te quedaste con cosas que no pudiste decir en su momento a esa persona escríbelas y quema esa carta. Si tienes pareja no pelees por cosas del pasado ni sigas cuestionando el amor o fidelidad de tu pareja, cuando hay amor hay confianza y no hay dudas.

Leo

Discusión y problemas familiares. Ten mucho cuidado con andar buscando dónde no debes pues podrías encontrar cosas que no te van a gustar en lo absoluto. Ya deja de seguir tropezando con las mismas piedras, y deja de seguir con esa rutina que te está mermando tu vida y la de tu pareja en caso de tenerla, suelta eso que te hace daño, no le eches más limón a la herida y deja de martirizarte y pensar en dañarte. Posibilidades de un mejor trabajo o de un mejor sueldo se aproximan, no busques maneras de sentirte triste, mejor busca maneras de cambiar tu manera de actuar y ver la vida, recuerda que la tristeza y depresión se puede hace vicio. Recuerda que la pendejez debe ser un delito, no te dejes manipular, y aprende a que se respeten tus decisiones, sino a la fregada. Amistad anda de hocico suelto, ponla en su lugar.

Te buscará una amistad para contarte sus problemas, sino sabes cómo apoyarla no le des falsas esperanzas. Amor de lejos se fortalece, posibilidades de reencuentros con familiares que tienes tiempo de no ver. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a freír espárragos no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora o no hace nada por ti.

Si tienes una relación y está ha pasado por malos momentos busca la manera de acercarte más a tu pareja, no permitas que se pierda lo que han construido. No dudes de lo que puedes lograr y no esperes que crean en ti con que tu creas en ti mismo es suficiente; días de muchos cambios que te beneficiarán en muchas áreas.

Virgo

Días en los que te sentirás mejor en tu actitud y estado de ánimo, posiblemente cambies de humor repentinamente; ten serenidad que vienen cambios muy positivos para ti y los tuyos. Aguas con las visitas en casa, estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo. Relaciones prohibidas aparecerán en próximos días, aléjate, aprende a respetar lo que no es tuyo y a respetarte a ti como persona. Cuídate de enemigos disfrazados de amigos porque cuando menos te lo esperes te darán una puñalada en la espalda. Tantéales el agua a los frijoles, no des todo desde el principio, a veces te atontas y te quieres comer el mundo. Cambio en tu carácter que te beneficia laboralmente.

Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras súper bien. Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti. No naciste pa ser postre de nadie. No te quejes tanto y asume tu responsabilidad de tus errores, podrías sentir amor por quien en el pasado quería algo serio y estable contigo, es demasiado tarde.

Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tú, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece. Te vienen cambios importantes en los negocios, pero también en tu vida íntima, ten mucho cuidado cuando aflojas pues podrías cometer errores graves y quedar o embarazar a alguien.

Libra

Perfecto, dominante y siempre sexual. No permitas que te quiten tu puesto, viene una pareja o persona que te hará ver tu suerte. A medida que pasen los días te sentirás un poco deprimido o deprimida por ciertas cuestiones familiares y sentimentales que no han resultado como quisieras, una amistad necesitará mucho de tu ayuda y apoyo. Descubrirás que tu ex pareja te mintió o engañó muchas veces y tu ni cuenta te diste. Tienes mucho miedo de enamorarte pues en el pasado te hicieron la vida de cuadritos, ten presente que las oportunidades no esperan, date tiempo para ti y para ser feliz, si te equivocas al menos te habrá dejado algún aprendizaje. No te dejes manipular por nadie ni permitas que la vida te cobre facturas que no son tuyas, deja que cada quien se rasque con sus uñas y haga lo que tenga que hacer, tu enfoca tus energías en tus sueños y metas y deja que la vida siga su curso.

Eres de buenos sentimientos y noble, te enamoras bien fácil pues no buscas la gran cosa en tus parejas, solo necesitas un poco de cariño y atención para sentirte querid@ o amad@. Un familiar se enfermará. Viene una noticia que te va dejar muy pensativo o pensativa. Te rencuentras con ex amor, descubrirás como la vida le ha cobrado caro sus facturas. Posibilidad de encamarte en estos días con persona que conoces hace poco.

Valórate más y aprende a no dar todo pues puedes quedarte sin nada al punto de sufrir engaños y traiciones a futuro. Manda a la fregada todo eso que te estresa y te quita el sueño o de lo contrario jamás saldrás de esos pensamientos pesimistas que te están afectando. Una noticia que tiene que ver con los dineros te alegrará el día. Situaciones en tus sueños te dejarán algo intranquilo o intranquila.

Escorpión

Hay muchas posibilidades de iniciar romance muy bello y fuerte, pero para eso necesitas bajarle a tu nivel de huilonga, caes rápido en la tentación y después ya te anda y no sabes qué hacer. No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tu tiempo y solo quiere que la tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus tonterías dejarán de estarte fregando. No temas a conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios pues ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado inmóviles. Cuida más tu parte sentimental, te has vuelto frío y eso se debe a tanta gente mendiga por la que has pasado. Nuevos amores y cambios en lo laboral en lo que respecta a horarios y puestas. Ten presente que eres claridoso o claridosa así que si se ofenden por sus comentarios que le rumben a la fregada que no son complacencias.

Si tienes pareja déjate querer y no seas tan exigente, recuerda que las personas se cansan, no busques maneras de estar discutiendo o peleando con tu pareja, invierte tu tiempo en buscar momentos más agradables. Si tienes pareja ármate de valor y dile eso que te has estado guardando, es momento de poner las cartas sobre la mesa y que sea lo que tenga que ser.

Amistades se van otras regresan, pero solo quien de verdad te valore permanecerá aún después de las tormentas. No juzgues a las personas y menos si desconoces el camino que recorrieron. Amores del pasado comenzarán afectar tu presente pues empezarás a sanar dichas heridas. Cuídate mucho de lo que le platicas a tus amistades pues andarán de lengua suelta y pueden meterte en camisa de once varas.

Sagitario

No te permitas regresar a lo mismo. Te vienen días muy buenos en los cuales mejoraras tu estado de ánimo y podrás poner los pies en la tierra sobre ciertas situaciones que suceden en tu vida. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas. Se avecinan grandes cambios en tu vida, entras en un ciclo muy perro en el cual lograrás grandes metas, confía más en ti y no permitas que las tonterías y malas vibras de otras personas no te dejen avanzar, recuerda que en la medida que trabajes y te partas el lomo en lograr tus sueños será en la medida que los conseguirás. Cuidado con lo que comes pues podrías estar subiendo de peso sin darte cuenta, nuevos amores y oportunidades de viajar mucho en los próximos meses.

Cuídate de 2 amistades, andan ladrando tontería y media de ti y quieren perjudicarte. No te preocupes tanto sino has logrado consolidar una relación, pues no son los tiempos correctos para ti, en la medida que avancen los días conocerás una persona que llegará a tu vida por una red social o por una amistad, muchas posibilidades de que se dé una relación duradera.

Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. Traerás una suerte muy buena estos días así que aprovéchala en juegos de azar. Es posible que en días próximos sientas necesidad de buscar a quien ya se fue y volver a cometer los mismos errores.

Capricornio

La llegada de una noticia te pondrá los pelos de punta, pero a la vez sabrás reaccionar de la mejor forma. Es probable que una llamada de atención de un familiar o persona cercana te ofenda. No te permitas caer en vicios que pueden afectar tu cuerpo o meterte en problemas con amistades que valen la pena en tu vida. Aprende a mandar a la fregada a personas tontas que solo buscan crear conflictos en tu vida. Se aproxima un viaje o comenzarás a planear una salida. No ruegues ni mendigues cariño a quien no le importas, no te bajes más de tu nivel, no comas alimentos que sabes que te están haciendo bolas el engrudo y no esperes nada de nadie, solo así empezarás a ser feliz. Te llegan cambios en lo laboral y oportunidad de viaje con amistades. Sentirás ganas de algo estable con alguien en caso de no tener pareja, pero a la vez te dará flojera entrar de nuevo a eso.

Sueños premonitorios que te revelarán muchas cosas que están por pasar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale muchas ganas para lograr tu meta y objetivo. Eres una persona muy fuerte y lograrás lo que te propongas siempre y cuando te esfuerces y sin mirar tus errores o caídas del pasado. Una amistad termina relación y te pedirá lo que viene siendo el consejo. Duerme más, podrías desarrollar enfermedad en el sistema nervioso.

Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías caer en errores bien grabes que arruinen tu reputación y se desaten problemas en tu familia.

Acuario

Momento de que cambies tu forma de ver la vida y te enfoques en esos planes y proyectos que siempre has tenido en mente pero que por mil razones no has logrado concretar. Aprende a valorar quién eres, no te dejes caer ni vencer por nadie, entras en una etapa muy perra llena de altibajos, días andarás que no te caliente ni el sol y otros días serás una amor con todo el mundo. Ten mucho cuidado con accidentes automovilísticos los cuales estarán a la orden del día. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sino te quiso en el pasado, no les des una oportunidad hoy, que sienta el karma de adrede. Tu debilidad siempre será tu familia, ponte las pilas en cuestión de amores, date tu lugar y deja que te extrañen, si insistes se perder el encanto.

Siempre fingiendo ser fuerte, pero te faltan huevos y ovarios para que realmente eso pase, deja de quejarte de todo y toma el toro por los cuernos, la vida te pondrá en una situación bien complicada que te hará entrar en razón y valorar lo que te rodea. Hay oportunidad de negocio de ventas o de algo que tiene que ver con alimentos, se augura mucho éxito y mejoras económicas. Una amistad podría meterte en chismes, ni hagas caso, tu sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen críticas.

Deja de darle vueltas al asunto en tu cabeza y define qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas para ser feliz y estar bien en tu vida sin hacer a un lado la estabilidad. Ten cuidado con las oportunidades que llegarán en estos días pues por pensarle mucho podrías quedarte como el perro de las dos tortas si ninguna.

Piscis

Las personas te buscan mucho porque siempre tienes el buen consejo para darles, date la oportunidad de tomar en cuenta esos consejos para ti también pues sueles no quedarte con ellos. Tu buen corazón y buena voluntad va a traer personas grandes para ti. Aprende amarte tanto que no necesites de nadie para salir a flote y tener esa paz y estabilidad que tanto requieres. Traerás el hocico bien suelto y podrías cometer errores si hablas de más, no es tu opinión sino te la están pidiendo porque te meterás en problemas bien complicados. Déjate de cosas y aprende aceptar opiniones tanto buenas como malas. La vida te llenará de sorpresas y nuevas oportunidades, sin embargo, si te atontas podrías cometer graves errores. Te vienen nuevos amores y posibilidad de un viaje en el cual conocerás a una persona muy parecida a ti que te va a mover el piso. Ten cuidado con apostar dinero o prestar pues ya no regresará a tus manos.

Viene una semana muy intensa pues estarás algo lastimado o lastimada de tu corazón, cada día te cuesta creer más en quienes te rodean y no es para menos han hecho contigo lo que quieren. Si tienes pareja problemas a causa de familiares o persona de piel blanca. Bájales a tus celos, tu buen corazón y sexto sentido te pondrán sobre aviso de una posibilidad de engaño o mentira.

Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa y calla, muéstrale que estas mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición, aprende a darte tu lugar y que esas cuestiones ya no te quiten el sueño.