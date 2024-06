Horóscopo: qué será de tu semana del 24 al 29 de junio de 2024

La última semana de junio 2024 puede ser una de las mejores para tu signo del zodiaco. Conoce las claves en el amor y el dinero que pueden llevarte a tener días más prósperos, según el horóscopo.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Un evento desafortunado le hará replantearse lo que fue una relación y su proyecto a futuro. ¿Cautivado por alguien? ¡No se haga desear!

DINERO: Tome las riendas de sus finanzas y estudie a fondo cada proyecto. Déjese llevar por colegas y socios de confianza.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo bueno y lo malo, mejor enfrentarlo de a dos. Compartir.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Encuentros colmados de esperanza. Comparta sus fantasías, miedos e inseguridades con quien lo sepa escuchar. Estrechará lazos.

DINERO: Estudie el mercado antes de cambiar sus prioridades. Nada de impulso ni de ansiedad, su signo asciende pasito a paso.

CLAVE DE LA SEMANA: El mundo es su casa, se sentirá a gusto esté donde esté.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Indague en lo profundo cuál es su verdad y solo después compártala. Si había un secreto de familia celosamente guardado, sale a la luz.

DINERO: Anteponga la creatividad, el ingenio y la curiosidad al orden preestablecido. Lo que modifique tendrá repercusión.

CLAVE DE LA SEMANA: Resuelva sobre la marcha cualquier desencuentro de pareja.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Planetas en su signo mejoran su suerte. Optimismo saludable. Buena convivencia con amigos, familia y un tierno vínculo de pareja.

DINERO: Algo lo fuerza a expandir su potencial. Agradecerá a la providencia. Diez puntos en finanzas.

CLAVE DE LA SEMANA: Olvídese de los detalles, importa la organización general.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Imposible tener control sobre las ilusiones. Cuando menos lo espere puede enamorarse de quien ni pretendía seducir.

DINERO: Aunque tropiece, siga adelante. Alguien cercano lo estimula. Es esencial que no deje nada a medio hacer.

CLAVE DE LA SEMANA: Usted es un romántico, asuma sus deseos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Resultará sencillo convivir y muy reconfortante contar con buenos amigos. Su grupo precisa de líderes, ponga las cosas en claro.

DINERO: Con una actividad en red conseguirá solucionar asuntos de dinero que lo tenían preocupado. Efectivo en mano.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje que le llenen la cabeza, venga de quien venga.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: El destino anuncia una crisis transitoria, pero sabrá mantenerse en equilibrio. Para unos, punto de partida y para otros, punto final.

DINERO: Compite y gana. Nada de conformarse con un segundo puesto. Consigue remar sin ayuda alguna contra la corriente.

CLAVE DE LA SEMANA: No guarde cambio chico, dese un gusto cada día.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Inigualable suerte en la conquista y en mantener viva la llama pasional. Ni prudente ni recatado, deja contener sus impulsos amorosos.

DINERO: Nuevos acuerdos en carpeta. Para poder con tantas tareas hágalas paso a paso. Éxito en los estudios.

CLAVE DE LA SEMANA: No se frene cuando el corazón indique un giro total.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Preferirá aislarse cada tanto ya que la demanda de su familia lo agota. Si pone límites la convivencia mejora. No se fuerce a caer bien.

DINERO: Algunos roces necesarios para poner en vereda a un colaborador que no colabora. Todo saldrá aceptablemente bien.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Trazó planes pero surgieron imprevistos? ¡A improvisar!

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Puertas abiertas al amor. Los planetas lo benefician notablemente. Podría enamorarse de alguien muy opuesto a usted que lo complementa.

DINERO: Instinto de conservación. Responderá a todo aquello que amenace su estabilidad con un movimiento acertado.

CLAVE DE LA SEMANA: Para que la familia coopere tendrá que establecer acuerdos.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Querer a alguien no significa convertirse en su bastón. Recupere autonomía; necesita de su energía a pleno.

DINERO: Lo ayudan con un problema inmediato aunque no le dan solución total. Ya recibirá esa buena noticia que esperaba.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo mejor de la vida es que no está solo.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Punto final a viejos replanteos, es tiempo de encuentros. Buen diálogo con sus mayores. Recupera un gran afecto de años atrás.

DINERO: Gente luchadora le da una mano sin pedir nada a cambio. Si un colega se equivocó, ayúdelo a reparar.

CLAVE DE LA SEMANA: Acuerdos. Siempre es necesario negociar con los demás.

Por Kirón

Sigue leyendo:

• Inicia la temporada de Cáncer 2024: lo que simboliza para cada signo zodiacal

• 4 signos del zodiaco abren un nuevo capítulo en sus vidas este verano 2024

• Venus en Cáncer afectará la vida romántica de 4 signos del zodiaco hasta el 11 de julio