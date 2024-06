Jorge Muñiz fue hospitalizado de emergencia tras su concierto en Playa Del Carmen

El cantante mexicano Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado de emergencia el 21 de junio, luego de su concierto en Playa del Carmen, Quintana Roo. Actualmente se encuentra estable y acompañado de su familia.

Según la revista TVNotas, Muñiz fue diagnosticado con bronconeumonía, pero ha estado mejorando. “Tengo un problema de bronquios, con los cambios de clima, que estaba frío y calor, entonces me vino un dolor muy fuerte”.

Jorge también comentó a esa publicación que están con él sus seres queridos: “Me trajeron para acá para que me checaran y me descubrieron una bronconeumonía, pero ya estoy estable. Lo bueno es que vine con mi familia, que aquí está. No estoy en terapia intermedia. Estoy bien, pero no puedo hablar mucho. Agradezco la preocupación”.

El cantante se presenta en concierto varias veces al año, ya sea en plan solista o acompañado de su amigo Carlos Cuevas. Desde hace varios meses es notorio un abultamiento en la nariz de Jorge, pero ante los cuestionamientos él ha optado por no tocar ese tema.

Hace unos días Jorge Muñiz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con su amiga Verónica Castro y el hijo de ésta, Cristian. También acudió a una reunión familiar en la que celebró a su padre, Marco Antonio Muñiz, quien a sus 91 años sigue muy activo.

