Cristian Castro habla sobre su actual situación sentimental: “Se me ha ido el tiempo en puras babosadas”

Esta semana Cristian Castro dio un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, dentro de la gira que realiza con Yuri. Después del show acudió a casa de su madre, la actriz Verónica Castro, donde atendió amablemente a la prensa y se sinceró sobre el fracaso de su relación con la argentina Mariela Sánchez.

“Estoy en un momento muy difícil, sinceramente”, dijo. “Personal, porque no entiendo cuál es la mala suerte. Pero bueno, hay que tener optimismo. Hay que tomarse las cosas…pues no personales, porque si yo me las hubiera tomado personales estaría más y más…Pero sinceramente contento, porque los tengo a ustedes. Tengo la atención de muchísima gente”.

Castro reconoció que fue muy doloroso para él terminar su relación con Sánchez, de quien se conocieron unos audios en los que criticaba a muchas personas, incluyendo a Cristian: “Hay que ser fuertes, hay que luchar todos los días por el amor. El amor es lo más importante del mundo, y siempre va a ser así. Todos luchamos por lo mismo, queremos amar y ser amados, queremos importarle a esa persona, pero hay que seguir optimistas. Y bueno, cuando no le importamos a esa persona es cuando duele tanto”.

El intérprete reconoció que ha descuidado la relación con su mamá, por lo que está decidido a pasar más tiempo con su familia. “Me siento muy triste muchas veces. La extraño todos los días. Para mí es sangrar y sangrar todo el tiempo, porque no la tengo y no la puedo disfrutar. La verdad es que se me ha ido todo el tiempo en puras babosadas. Entonces tratemos de retomar un poquito a la familia y volver a la raíz”.

Cristian Castro dijo que irá a la boda de su ahijada Sofía Castro, y que en septiembre lanzará un nuevo sencillo, que formará parte de un álbum con canciones inéditas de Armando Manzanero; los temas fueron escritos especialmente para él. También está muy interesado en que Luis Miguel colabore en alguno de los tracks: “Lo estoy invitando a mi disco, y estoy tratando de localizarlo para que me diga que sí”.

Sigue leyendo: