Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay en la Copa América 2024: “El resultado reflejó lo que pasó en la cancha”

La Selección de Uruguay cumplió con su objetivo de comenzar con una victoria su andar por la Copa América Estados Unidos 2024 luego de superar sin problemas a Panamá (3-1) en un partido que dejó muy buenas sensaciones en el entrenador de La Celeste, Marcelo Bielsa.

Si bien el experimentado estratega argentino consideró que la ventaja debió haber sido mucho más amplia por lo mostrado en el Hard Rock Stadium de Miami, también recalcó que quedó satisfecho con el desempeño de su equipo que se plantó como un fuerte candidato a tomar en cuenta en este torneo.

“En el primer tiempo hubo una actuación de Uruguay que evidenció la superioridad con respeto del rival. Debería haber obtenido más goles de los que consiguió”, soltó el “Loco” Bielsa quien también reconoció que hubo un momento del encuentro en el que perdieron el foco ante los canaleños.

Los jugadores de la Selección de Uruguay celebrando una de sus anotaciones ante el combinado panameño en el encuentro de este domingo en Miami. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

“En el segundo tiempo hubo unos 15 minutos donde no jugamos bien. Ellos dominaron ese segmento del juego y crearon situaciones cuando el resultado era de un solo gol de diferencia y por supuesto que si hubiesen marcado hubiera sido complicado para nosotros”, agregó el argentino en la rueda de prensa.

“A partir de ahí volvimos progresivamente a dominar el juego, a llegar y a tener opciones El resultado me pareció que reflejó lo que sucedió en la cancha”, continuó Bielsa quien en la balanza total recalcó que fueron claros dominadores del encuentro.

“Si de 90 minutos logramos imponer que el partido se jugara de acuerdo a nuestras pretensiones durante 70-75 minutos la proporción es buena. No ignoro y no desconozco que hubo 15 minutos de dominio del rival, pero si no mira la totalidad del partido, las conclusiones son distintas”, cerró el DT.

La estrella del Liverpool de la Premier League, Darwin Núñez, festejando su anotación ante el combinado centroamericano en el estreno de Uruguay en la Copa América Estados Unidos 2024. Crédito: Marta Lavandier | AP

Darwin Núñez se mostró autocrítico

A pesar de ser uno de los responsables de la victoria de la Selección de Uruguay en su estreno en la Copa América 2024 al vencer a Panamá, el delantero estrella del combinado charrúa Darwin Núñez aseguró que todavía tienen margen para seguir mejorando en este certamen que apenas comienza.

“Los debuts siempre son difíciles y debemos aprender de los errores que dejan”, comentó tras el partido el delantero de 25 años que se hizo presente en el marcador al igual que Maxi Araújo y Matías Viña. Por los panameños descontó Michael Amir Murillo.

“Sabíamos que no sería fácil y que tendríamos que dosificarnos, para sorprender a Panamá” agregó el jugador reconociendo el juego del rival que en esta oportunidad fue claramente superado por el combinado charrúa que comenzó con el pie derecho su andar por la Copa América Estados Unidos 2024.

