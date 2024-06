Abatido por la policía hombre que mató a tiros a su madre y otras dos mujeres en Florida

Autoridades informaron que un hombre fue abatido durante un enfrentamiento con funcionarios policiales luego de que mató a tiros a tres mujeres, incluyendo a su madre, en tiroteos separados registrados en Florida.

Antes de que se desarrollaran los tiroteos del lunes por la noche, el sospechoso, identificado como Javontee Brice, de 28 años, fue por primera vez a un apartamento en Palmetto donde se encontraban su hermana y su exnovia. Así lo informó el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells, en una conferencia de prensa citada por ABC News.

“Miró a la exnovia y le dijo: ‘Tengo que matarte’. De alguna manera, la hermana pudo convencerl de que no disparara a su exnovia. Más tarde ella dijo a los investigadores que él estaba actuando de manera muy extraña”, indicó Wells.

Cronología de los asesinatos en Florida

Luego, Brice condujo hasta el Motel 6 en Bradenton donde se alojaban su madre, sus dos hermanas pequeñas y el novio de la madre. Alrededor de las 9:15 pm, entró en la habitación y le disparó a la mujer delante de todos los presentes.

El sospechoso huyó del lugar y se dirigió hasta una casa en Palmetto donde uno de sus primos estaba en una comida al aire libre. Una vez allí, Brice le disparó a su prima cuando ella subía a su auto para irse, alrededor de las 9:40 pm.

La mujer de 29 años murió aproximadamente una hora después, dijo el sheriff.

Brice condujo posteriormente a la casa en Bradenton de otra exnovia y le disparó a su nueva pareja alrededor de las 10:04 pm, de acuerdo con las autoridades.

La oficina del sheriff emitió un boletín estatal alertando sobre el automóvil de Brice, que luego fue rastreado hasta el condado de Hamilton, cerca de la frontera estatal con Georgia.

Las autoridades descubrieron que Brice posiblemente se dirigía a Georgia a matar a otra exnovia que vive en el estado.

Sospechoso abatido de camino a Georgia

Cuando la policía detuvo a Brice alrededor de la 1:30 am del martes en el condado de Hamilton, Brice salió del auto y comenzó a disparar contra los oficiales. Los agentes respondieron al fuego y mataron al sospechoso.

Una mujer estaba con Brice cuando lo detuvieron y está siendo entrevistada, dijo el sheriff.

“No sabemos su relación con él en este momento, pero ella estaba en el auto cuando ocurrió el tiroteo”, indicó Wells.

Los investigadores están buscando entrevistar a los familiares para determinar por lo que Brice “pudo haber estado pasando en los últimos días”.

“Parecía tener una agenda; sabía exactamente a quién quería matar y no tuvo dificultades para localizarlos. No sabemos qué provocó que este hombre se enojara. No sabemos por qué decidió matar a sus seres queridos. Quizás nunca lo sepamos, pero continuaremos investigando”, añadió Wells.

