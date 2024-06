Debate entre Biden y Trump: todo lo que debes saber para este jueves

Este jueves, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se enfrentarán en el primer debate presidencial, organizado por la cadena CNN.

El encuentro ha levantado gran expectativa, debido a que la contienda electoral está cerrada –según los recientes sondeos— y a las críticas en particular para cada competidor.

Por un lado, el presidente Biden deberá quitar o reducir significativamente cualquier duda de su capacidad mental para gobernar el país por otros cuatro años, como han acusado sus críticos, incluida la campaña republicana.

“La razón principal por la que éste debate en particular es tan importante es porque el presidente Biden tiene 81 años. Y ha habido mucha preocupación durante años sobre su aptitud mental para el puesto y su capacidad para servir durante cuatro años más si es elegido para un segundo mandato”, reconoció el historiador Talmage Boston.

Boston recientemente publicó el libro “How the Best Did It: Leadership Lessons from Our Top Presidents” (Post Hill Press, 2024) sobre ocho presidentes estadounidenses.

En el debate, el expresidente Trump deberá enfrentar cuestionamientos sobre su historial de procesos judiciales en contra, incluyendo ser convicto por 34 delitos penales, mientras también espera la decisión de la Corte Suprema sobre el caso de “inmunidad” que alegó para evitar acusaciones federales por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.

“Si la Corte Suprema decide que sus acciones alrededor del 6 de enero de 2021 entran dentro del alcance de sus poderes presidenciales y, por lo tanto, tiene inmunidad, bueno, entonces eso lo libera”, reconoce Boston. “En cuanto a esa persecución penal, en cambio, si dicen que no tiene inmunidad para este tipo de conductas, todavía está en apuros. Y, por lo tanto, podría afectar bastante su futuro, ya que existe la probabilidad de que obtenga más condenas penales”.

¿Cuándo y dónde ver el debate en español?

Noticias Telemundo es cadena en español que transmitirá simultáneamente el debate presidencial de CNN.

El encuentro organizado en Atlanta, Georgia, es el jueves 27 a las 9:00 p.m. del Este (6:00 p.m. del Pacífico) en los estudios de CNN en Atlanta.

Otros medios que transmitirán en inglés son ABC News, CBS News, Fox News, MSNBC, NBC News, OAN, Newsmax y Newsmax 2, NewsNation y PBS.

¿Cuáles son las reglas del debate?

Trump y Biden aceptaron participar frente atriles uniformes en el escenario, a fin de evitar que uno destaque más que otro.

En las negociaciones, las campañas “echaron un volado” sobre qué lado deberá estar cada candidato; el equipo de Biden ganó y eligió la posición para que los espectadores lo vean del lado derecho en las pantallas.

Otro de los acuerdos fue silenciar los micrófonos durante el debate, cuando los candidatos no estén interviniendo bajo su tiempo reglamentario.

Los moderadores Jake Tapper y Dana Bash son los responsables de medir el tiempo, para evitar interrupciones y lograr una “discusión civilizada”.

A Biden y a Trump se les proveerá de un cuaderno de notas, un bolígrafo y una botella con agua. Nada más puede estar en el escenario.

Un debate sin audiencia

Los organizadores acordaron que no hubiera audiencia en el debate, como ocurre en otros eventos similares, a fin de evitar interrupciones.

El debate durará 90 minutos y comenzará con los presentadores, quienes harán la primera pregunta. Los candidatos tendrán dos minutos para responder, además de un minuto para réplica y contrarréplicas.

Aunque no habrá declaraciones de apertura de Biden y Trump, a ambos se les permitirá un mensaje de cierre de máximo dos minutos. El primero en hablar será el demócrata.

