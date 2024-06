Fiscalía pide cadena perpetua para el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

Fiscales federales pidieron al juez de la corte de Nueva York donde el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández debe recibir su sentencia el miércoles, que sea condenado a cadena perpetua por su participación en narcotráfico y por el uso de armas para proteger negocios criminales.



Un jurado ya halló culpable en marzo a Hernández quien, según la acusación, entre 2004 y 2022, cuando finalizó su segundo mandato como presidente, integró una “conspiración corrupta y violenta” de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de libras de cocaína a EE.UU.



De acuerdo con el documento de la Fiscalía federal, que representa al Gobierno de EE.UU., la necesidad de imponer cadena perpetua radica en lograr una disuasión general.



“Es particularmente importante en este caso” para enviar un mensaje a funcionarios gubernamentales corruptos y narcotraficantes de todo el mundo, argumentó el ministerio público.



Además, la fiscalía pidió al juez Kevin Castel, de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, que rechace los insistentes argumentos de Hernández de que es inocente, que las pruebas del gobierno fueron poco sólidas y que los testigos utilizados (narcotraficantes hondureños que cumplen sentencia en EE.UU.) no son creíbles.



Hernández envió una carta el pasado viernes a Castel en la que asegura que su proceso judicial estuvo “plagado de errores e injusticias” y que se convirtió en un “linchamiento” ejecutado por el sistema de Justicia de EE.UU.



Renato Stabile, abogado del expresidente hondureño, también remitió una misiva al juez pidiendo que imponga 40 años de cárcel para su cliente y reafirmando su inocencia.



A lo que los fiscales del Departamento de Justicia. respondieron que solo intentan volver a litigar argumentos que fueron rechazados por el jurado durante el juicio y que fueron “totalmente desmentidos”.



“El tribunal debería rechazar sumariamente estos argumentos infundados, que no demuestran más que una ruptura con la realidad y una incapacidad para aceptar responsabilidad por su conducta”, detalló la Fiscalía.



Ésta instó igualmente a la corte a que no contemple los argumentos de Hernández basados en sus supuestas “buenas obras” en Honduras, incluidas leyes e iniciativas destinadas a combatir el narcotráfico, violencia y corrupción, para sustentar “que es un hombre inocente que merece clemencia”.



Asimismo, la fiscalía recordó que otros tribunales del país han condenado desde el 2004 a muchos de los cómplices del acusado, que traficaron una cantidad significativa de cocaína por América Latina hasta llegar a EE.UU., cuando era diputado.



“El acusado desempeñó un papel (tal vez) vital, al marcar la pauta desde la cúspide, permitiendo que floreciera el tráfico de drogas y la violencia, y la corrupción sin control”, expresaron al juez.



La fiscalía incidió también en que Hernández brindó protección a criminales para que no fueran procesados, encubrió la violencia y lideró una red de apoyo que otorgó legitimidad política a una generación de narcotraficantes hondureños.



“Por lo tanto, y por las razones antes expuestas, el tribunal debe rechazar los argumentos del acusado proclamando su inocencia y condenarlo a cadena perpetua”, aseveró la fiscalía.

Sigue leyendo:

• El expresidente de Honduras finalmente sabrá si pasará el resto de su vida en una prisión de EE.UU.

• Defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández pide rebajar su condena

• Juan Orlando Hernández y otros funcionarios de alto perfil que han sido condenados en EE.UU. por narcotráfico