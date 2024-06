La Materialista y el desgarrador mensaje que compartió tras la muerte de su hermano 

Durante su participación en el reality “La Casa de los Famosos“, Yameyry Ynfante, también conocida como “La Materialista“, mostró una faceta llena de templanza y algarabía dominicana que la hizo robarse el corazón de miles. Y esta última cualidad hoy se ve eclipsada por la inesperada pérdida de su hermano mayor, a quien despidió recientemente en redes con un desgarrador mensaje.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram que la intérprete de “La Chapa que vibra” y “Wow, que rico” compartió unas palabras que conmovieron a sus millones de seguidores por el dolor que en ellas se expresan.

“Jamás iba a imaginar que uno de nuestros últimos mensajes era despedida“, comienza La Materialista. “Más que mi hermano fuiste un padre para mí, mi amigo, mi mentor por quien hoy soy lo que soy. Cuántas anécdotas, cuántas historias y logros juntos, cuántas risas y llantos mi alma gemela o, como tú me dijiste, ‘tu avatar’. Me sentí y sentiré orgullosa de ti“.

Dentro de su mensaje, la famosa que contrajo matrimonio recientemente con el productor Eury Matos no dudó en asegurar que su hermano Jhosep fue un ejemplo de resiliencia y valentía: “Te levantabas una y otra vez. Fuiste un gran guerrero. Tu lucha fue nuestra y una gran muestra de amor a la vida, a nosotros, tu familia, a tus hijos. Ni en el último momento te rendiste. No perdiste esta batalla, lograste una inmensa victoria de amor y fe hacia nosotros los que te amamos”.

Para finalizar, la ex estrella del reality de Telemundo hizo un juramento que resonó entre su comunidad digital: “Te voy a amar toda mi vida hermano de mi alma. No hay palabras que expresen mi dolor y mucho menos mi amor. Sin ti ya no habrá más cumpleaños para mí porque ya no está mi otra mitad. No me voy a despedir de ti hermano mío, solo hasta pronto“, dijo.

A la par de su mensaje, La Materialista mostró una de las últimas conversaciones que compartió junto a su hermano, donde el joven le dedica una publicación junto a las palabras: “Este video describe todo lo que te amo, hermana. Dios te bendiga”.

