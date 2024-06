Las razones detrás del inesperado cambio de Ronald Araujo en el partido de Uruguay

Ronald Araujo, defensa del Fútbol Club Barcelona y uno de los jugadores claves del plantel de la selección nacional de Uruguay, tuvo un estreno bastante complicado en la Copa América del año en curso que se está llevando a cabo en los Estados Unidos. El uruguayo fue titular en el eje de la defensa en lo que fue la victoria sobre el combinado de Panamá (3 goles por 1) pero no pudo ser parte del juego en la segunda parte del partido tras sufrir un mareo al descanso, una situación que obligó al director técnico Marcelo Bielsa, a realizar su sustitución por el colchonero José María Giménez.

Una vez que el partido llegó a su fin, Araujo atendió a los periodistas presentes en la zona mixta y demás medios de comunicación para hablar sobre el partido y también responder todas las dudas que hubo en cuanto a su ausencia en el segundo tiempo y los motivos por los cuales el profesor Bielsa tuvo que verse en la obligación de cambiarlo; el defensa central quiso tranquilizar a los fanáticos uruguayos con vistas a lo que será su siguiente compromiso en el campeonato continental ante Bolivia.

Solo fue un susto

“Me mareé un poco. Me bajó la presión cuando llegué al vestuario y el doctor me dio un poco de agua, por eso no pude seguir. Hizo demasiado calor y no me cuide muy bien con la hidratación; casi me desmayo”, fueron las palabras de Araujo, que en la primera parte también sufrió un fuerte golpe en el tobillo como consecuencia de un pisotón del jugador panameño Cristian Martínez.

"ESTABA UN POCO MAREADO, SE ME BAJÓ LA PRESIÓN" 😳



Ronald Araujo revela la razón por la que no pudo terminar su partido de Copa América contra Panamá pic.twitter.com/YFJM4ESLGu — Claro Sports (@ClaroSports) June 24, 2024

¿Araújo seguirá en el Barcelona?

Ronald Araujo manifestó hace un par de días que está totalmente centrado en la Copa América que se realiza en suelo estadounidense y dejó en el aire si su futuro pasa por seguir en el Barça o pondrá rumbo hacia un nuevo destino la próxima temporada. En el club azulgrana cuentan con él y el nuevo entrenador de la entidad catalana, el alemán Hansi Flick, considera que puede ser un jugador clave en su esquema, pero también son conscientes de que el uruguayo es uno de los jugadores más cotizados de la plantilla y debido a los problemas económicos que atraviesa el equipo, si llegase una oferta bastante atractiva para los directivos del club, la misma seguramente podría ser estudiada para poder reforzar la plantilla en otras posiciones de juego que son prioritarias para el proyecto del técnico alemán.

🔵🔴 “Are you staying at Barcelona?”.



“My focus is on Copa América now”, says Ronald Araújo. pic.twitter.com/b1g8SPyEnV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2024

Nahitan Nández, otro de los jugadores golpeados en Uruguay

Otro de los jugadores que recibió un fuerte golpe durante el partido contra la selección nacional de Panamá fue el lateral Nahitan Nández. En un pasaje del segundo tiempo, Nández se dirigió a disputar una pelota con el panameño Welch, que le dejó la pierna arriba e impactó en el tobillo del jugador charrua.

“Fue un golpe duro y me dolió mucho. Por ahí fue una jugada bastante brusca, pero estamos bien, son cosas del partido”, dijo Nández restando importancia a la falta que recibió por Welch.

En cuanto a la victoria de la Celeste con marcador de 3 goles por 1, el lateral uruguayo comentó lo siguiente: “Por momentos bajamos un poco el ritmo y sufrimos, pero si hay algo que tiene este equipo es paciencia, tranquilidad, y jugadores que desequilibran y nos permitieron anotar dos goles más”.

Nández además añadió: “Arrancar nunca es fácil por la ansiedad y los nervios que se generan. Por momentos tuvimos un ritmo muy alto, no supimos mantenerlo, pero ante las dificultades aparecieron los jugadores desnivelantes”.

🇺🇾 😎 Buen rollo de Uruguay tras la victoria ante Panamá… 🪮 La broma de Darwin Núñez cuando le preguntan por su nuevo 'look', 'troleo' a Ronald Araujo y la respuesta de éste a nuestro compañero @nachogarciad 🤣 #CopaAmérica #CopaAmérica2024 pic.twitter.com/5I8H7TarQy — MARCA (@marca) June 24, 2024

