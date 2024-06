Marcelo Balboa, exseleccionado de Estados Unidos, aseguró que México no calificaría en la actual eliminatoria

Acérrimo rival de la Selección de México en la década de los 90, cuando formó parte de la selección de Estados Unidos, el exfutbolista estadounidense, Marcelo Balboa, puso en entredicho la capacidad del seleccionado azteca y aseguró que el bajo nivel que muestra el cuadro nacional dirigido por Jaime Lozano, no le permitiría calificar en este momento al Mundial 2026, en donde fungirá como anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

“Tuvimos el fracaso más grande que cualquier equipo en Concacaf. No fuimos a Rusia 2018 y eso despertó a la gente de la Federación de Estados Unidos, porque en ese momento ya tuvimos que hacer un cambio de una generación nueva y en los siguientes tres años les dieron oportunidad a los jugadores jóvenes”.

En charla con el periódico argentino Ole, Balboa comparó el fenómeno que vivió el seleccionado de las barras y las estrellas en el 2018, cuando se quedaron fuera del Mundial de Rusia 2018, provocando que las autoridades del balompié norteamericano tuvieron que realizar una renovación total y apostar por el cambio generacional para buscar mejorar y aspirar a un verdadero desarrollo. “Si México tuviera que estar en eliminatoria para el Mundial, me preocupa poquito porque a lo mejor no llegarían al Mundial, porque no es el equipo que nos tiene acostumbrado y que domina Concacaf”.

Por esa razón el zaguero que hizo pareja con Cle Kooiman, en donde ambos llegaron a jugar en equipos mexicanos como Juárez y Cruz Azul por parte del primero y en el León, por conducto de Balboa, expuso que en estos momentos el seleccionado norteamericano se encuentra en mejor nivel al grado de que externó su confianza en que en la Copa América 2024 llegarán más lejos que los mexicanos.

“No es una pregunta complicada, yo soy americano y diré Estados Unidos, pero si ves el momento por el que están pasando los dos equipos. Estados Unidos está pasando mejor momento. Ya ganó Nations League tres veces”, comentó. Sin embargo, advirtió que no será fácil avanzar cuando se enfrenten a selecciones fuertes como Colombia o Brasil.

Balboa fue de los jugadores de la escuadra de la barra y las estrellas que picaron piedra en la selección de la oncena estadounidense y alguien con la autoridad para analizar el momento que viven ambas selecciones en donde la de México salió mal parada y que es algo que se percibe en el terreno de juego.

Para Balboa el nivel de la Liga MX por encima de la MLS

Durante la entrevista, Marcelo Balboa, también se dio tiempo para asegurar que la MLS en infraestructura está por encima de la Liga MX, pero en el aspecto deportivo la competencia mexicana sigue marcando el paso, sobre todo porque en títulos y en nivel futbolístico quedó de manifiesto la superioridad del Pachuca sobre el Columbus Crew en la final de la Concachampions 2024.

“Yo jugué en las dos ligas y son diferentes, no se pueden comparar. La estructura que nosotros tenemos con los estadios y las instalaciones de entrenamiento, yo pienso que es mejor de lo que tiene México es más moderno y estilo Europa”, aseveró.

Y para finalizar añadió que: “Pero si hablamos de futbol la Liga MX todavía está arriba de la MLS, y nosotros lo vemos, por ejemplo, en la final donde Pachuca le pintó la cara a Columbus Crew. Hasta que nosotros estemos en un lugar donde ganemos Copa de Campeones de Concacaf tres veces, ganemos Leagues Cup dos o tres veces, ahí podremos decir que estamos cerrando el espacio entre Liga MX y MLS”.

