Critican a la FIFA por no darle la final del Mundial a México

En los últimos días ha sonado con mucha fuerza el Mundial de 2026. La FIFA anunció oficialmente el calendario del torneo y las sedes que recibirán a miles de aficionados para disputar la Copa del Mundo que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. La nación azteca será el escenario del partido inaugural, pero Christian Martinoli hubiese cambiado todos los partidos por ver la final en el mítico Estadio Azteca.

El Mundial de 2026 es un ambicioso proyecto en el que más selecciones podrán participar en el máximo torneo a nivel de selecciones. México albergará hasta 13 partidos de esta Copa del Mundo, pero a Martinoli solo le importaba una cosa: la final del Mundial.

El domingo 19 de junio de 2026, el Metlife Stadium de Nueva Jersey será el escenario en el que se coronará al campeón de la competición. A pesar de que el Estadio Azteca fue elegido para desarrollar el partido inaugural del torneo, Christian Martinoli hubiese desistido de dicha oportunidad a cambio de que este escenario reciba el partido decisivo por tercera vez en la historia.

“Es una migaja, ¿para qué te invitan? ¿Para aventarte esto? La verdad, no es culpa de Estados Unidos, es de los directivos del futbol mexicano que aceptan lo que sea. Yo prefiero que nos den la final. No me des ningún partido. Prefiero la final en el Estadio Azteca porque es el estadio emblemático de este Mundial“, sentenció Martinoli para el programa En Caliente.

El Estadio Azteca ha sido la sede de dos finales de Mundiales. En 1970, el público mexicano presenció la goleada de Brasil 4-1 sobre Italia. 16 años más tarde, una histórica selección de Argentina derrotó por 3-2 a Alemania. El territorio mexicano se le ha dado muy bien a la selecciones sudamericanas.

¿Cuántos partidos recibirá México en el Mundial de 2026?

El territorio mexicano aportará tres sedes para la Copa del Mundo de 2026. El próximo Mundial se jugará en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. En total, serán 13 los partidos que se jugarán en territorio mexicano.

El Estadio Azteca, además del partido inaugural, recibirá cinco compromisos (dos de ellos de la selección mexicana). El Estadio Akron tendrá la oportunidad de ser sede de cuatro partidos al igual que el Estadio BBVA, incluyendo un duelo por los dieciseisavos de final.

