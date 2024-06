West Ham podría recibir una indemnización millonaria por la lesión de Edson Álvarez

Mientras en la concentración de la Selección de México reina la incertidumbre por saber si Edson Álvarez podrá seguir jugando en la Copa América Estados Unidos 2024 luego de sufrir una lesión muscular en su estreno ante Jamaica, en el West Ham también están siguiendo de cerca la situación de “El Machín”.

Y es que el equipo de la Premier League podría verse beneficiado económicamente en medio de esta lamentable situación por la que pasa el capitán del combinado azteca quien se lastimó el muslo derecho durante la victoria de El Tri ante los jamaicanos (1-0) el domingo en su estreno en el torneo.

Según las normativas de la FIFA para los eventos que organizan si algún jugador sufre una lesión durante la realización del mismo que lo obliga a estar fuera de acción por más de 28 días, el equipo dueño de su ficha recibiría una indemnización que podría llegar hasta los $7.5 millones de dólares.

La posible baja por lesión de Edson Álvarez para lo que resta de la Copa América 2024 sería un duro golpe para la Selección de México que tiene en el mediocampista a su principal líder. Crédito: David J. Phillip | AP

Esto forma parte de uno de los programas que tiene el máximo ente del fútbol mundial encargado de la protección de los clubes, que no es otra cosa que un seguro contra lesiones que puedan sufrir mientras juegan con su selección. La FIFA destina unos $80 millones de dólares anuales a este programa.

Es por ello que en los “Hammers” están a la expectativa de conocer el verdadero alcance de la lesión sufrida por Edson Álvarez quien tuvo que abandonar el campo de juego en el NRG Stadium de Houston con ayuda al no poder afincar la pierna derecha y además dando claras muestras de dolor.

Un día después del infortunado momento, la Selección de México confirmó que se espera que este martes haya un panorama más claro sobre el alcance de la lesión del jugador que ya ha comenzado con su rehabilitación y ya ha sido visto en la concentración mexicana caminando sin mayores problemas.

Dentro de la Selección de México mantienen la esperanza de poder seguir contando con Edson Álvarez durante la Copa América Estados Unidos 2024. Crédito: David J. Phillip | AP

Vale la pena destacar que los $7.5 millones de dólares que podría recibir el West Ham por la lesión de Edson Álvarez es el máximo monto y dependerá del tiempo que esté fuera de acción el jugador. Si su baja sobrepasa el mes de duración la FIFA pagará más de $20 mil dólares por cada uno de esos días.

Por otro lado, si el tiempo de recuperación no llega al mes el máximo ente del balompié mundial no se hará cargo de ningún pago dejando en el club la responsabilidad de pagar el sueldo que le corresponde al jugador. En el caso de Edson Álvarez, según The Telegraaf, su sueldo anual es de $9.8 millones.

De momento el mediocampista mexicano está descartado para el encuentro de este miércoles ante la Selección de Venezuela por la segunda fecha de la Copa América Estados Unidos 2024 a la espera de que pueda estar disponible para el cierre de la fase de grupos, el lunes en Los Ángeles.

