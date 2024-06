Cynthia Klitbo asegura que no quiere saber nada del amor: “La pasión por mi trabajo es mucho más grande”

Siempre frontal y sin miedo del qué dirán, la actriz Cynthia Klitbo se sinceró sobre las metas personales que se ha planteado, confesando que una pareja sentimental no tiene cabida en estos planes. ¿La razón? Aquí te la contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, la histrionisa que ha participado en historias como “Minas de pasión” y “La historia de Juana” respondió a los cuestionamientos sobre un posible romance de forma contundente: no quiere saber nada del amor.

“Imagínate, aparte de hija, trabajo y todo. No, no, no, no estoy ahorita pensando en pareja, la verdad no”, dijo contundente en las declaraciones retomadas por el programa “Hoy día”. “Ya tuve muchas, estoy ahorita muy encantada con mi segundo vuelo en mi carrera”, añadió.

Su apretada agenda de trabajo, así como el tiempo de calidad que dedica a sus seres queridos la mantienen con la mente ocupada y una disponibilidad para el amor de pareja cada vez menor. Además, apuntó que: “al rato truenas, estás destruida, estás llorando, no gracias”.

La estrella de la pantalla chica insistió en que actualmente se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera, por lo que involucrarse emocionalmente con alguien sería perder el enfoque que ha recuperado.

“Creo que la pasión que siento por mi trabajo, es mucho más grande que las ganas que tengo de tener una pasión personal”, afirmó Cynthia Klitbo al ser cuestionada sobre la razón detrás de su decisión.

Y vaya que esta decisión ha rendido frutos, pues recientemente informó que un nuevo proyecto ha tocado a su puerta. Se trata de un melodrama de origen turco: “Ahorita voy a hacer una actuación especial para una novela en español, pero turca. Entonces hay varios planes… la van a grabar en Guadalajara. ¿Tú crees? Ahora ya vienen los turcos a hacer novelas acá“, detalló a las cámaras.

Seguir leyendo:

• Cynthia Klitbo da respuesta a quienes aseguran que tiene un problema con el alcohol

• Cynthia Klitbo arremete contra Laura Zapata y hasta la llama “sapo” en redes

• Cynthia Klitbo está hospitalizada ¡Revela qué fue lo que le sucedió! | VIDEO