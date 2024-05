Cynthia Klitbo da respuesta a quienes aseguran que tiene un problema con el alcohol

La actriz Cynthia Klitbo no tiene miedo al qué dirán, mucho menos cuando se trata de defenderse de las críticas y acusaciones con respecto a su supuesto “abuso del alcohol”. Es así como la villana de telenovelas salió a pronunciarse sobre los dimes y diretes en los que se ha visto envuelta recientemente.

En un encuentro reciente con la prensa durante la presentación de la teleserie “La historia de Juana”, la famosa indicó que esta no es la primera vez que es el blanco de este tipo de aseveraciones, razón por la que no quiere darle más atención al tema.

“Han dicho que soy alcohólica hace mil de años, que me agarraron en el torito, y otra borrachera que me puse cuando mi hija estaba chiquita“, recordó ante las cámaras. “Que digan de mí lo que quieran; de todas maneras, ahí están mis productores que digan cuándo llegué tarde, cuando no he ido de memoria“.

Además, inquirió que de tener una fascinación por las bebidas alcohólicas no le sería posible cumplir con la ocupada agenda con la que cuenta, mucho menos dentro de su profesión. A pesar de ello no negó que cuando su lista de compromisos se despeja, no se niega un “gustito”.

“Dime en qué momento me voy a emborrachar. Ahora, si me ves el fin de semana y me andas correteando y me pongo peda, bueno (…) Si me gustan las fiestas, si me divierto; tengo todo el derecho de hacerlo“, complementó.

Este no fue el único tema que Cynthia Klitbo abordó durante su encuentro con la prensa; también reprobó los cuestionamientos con respecto a las críticas que ha recibido la hija de su amiga Ángelica Rivera, Sofía Castro.

“No soy la vocera oficial ni de Sofía Castro, ni de Angélica Rivera. Se los repito infinitamente. Pueden levantar un teléfono, si se les da la gana les darán su entrevista”, dijo para despedirse de la prensa.

