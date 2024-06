Hay 22 millones de ricos en Estados Unidos: ¿cómo nos beneficia a todos en el país?

Hay 22 millones de ricos con un patrimonio con más de $1 millón de dólares en Estados Unidos, según datos de Zippia, un portal con listados de empleo. Esto representa el 8.8% de la población total del país y un extenso 39% de los millonarios que hay en el mundo. Lo importante aquí no radica en cuántos tienen una fortuna monetaria amplia, sino en el impacto que esto genera a la economía de la nación y, por ende, cómo eso afecta a cada uno de nosotros, que no tenemos esas cantidades en nuestra cuenta bancaria.

De acuerdo con el Informe sobre la Riqueza Mundial de Capgemini, el número de millonarios en Estados Unidos aumentaron considerablemente en el último año. El país añadió 500,000 millonarios el año pasado, y este segmento específico creció un 7.3% en 2023.

La riqueza total de este grupo de acaudalados creció en $26.1 billones de dólares, un 7% más que en 2022.

“La sólida resiliencia económica, el enfriamiento de las presiones inflacionarias y un formidable repunte del mercado de valores estadounidense impulsaron el impulso”, dice el informe. “El S&P terminó el año con una ganancia del 24%, mientras que el Nasdaq Composite subió casi un 43%, impulsado por las acciones tecnológicas revitalizadas. El interés en la IA catalizó el repunte tecnológico, impulsando las acciones estadounidenses”.

Las condiciones actuales no solo benefician a los millonarios, estos ayudan a que mejore la economía en general, incluida la de muchas personas en Estados Unidos.

¿Cómo nos beneficia que haya más millonarios en Estados Unidos?

De acuerdo con un economista del Instituto Estadounidense de Investigación Económica, Peter C. Earle, los estadounidenses ricos poseen empresas, ya sea directa o indirectamente. Esta situación es el motor de la economía del país, ya que se crean y sostienen nuevas fuentes de empleo.

La historia nos muestra el desdén que se hace a la figura de las personas acaudaladas. En muchas ocasiones, se les relaciona con actividades ilícitas, como tramposos o evasores fiscales. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) busca que los contribuyentes más ricos del país paguen más impuestos o establecer los mecanismos para evitar que los evadan.

No obstante, a pesar de todos estos mitos, que hablan de un mayor conocimiento sobre cómo funciona el dinero y las herramientas que la ley les permiten, la realidad es que muchos de los millonarios son empresarios y construyen negocios exitosos. Si no existieran o no emprendieran, las posibilidades de conseguir empleo serán menores.

Una forma adicional en que los millonarios ayudan a la economía es a través de los ingresos fiscales. Aun con los instrumentos para reducir sus contribuciones, en general, los millonarios suelen pagar una mayor cantidad de impuestos en comparación con las personas con ingresos más bajos.

Con esos ingresos, el gobierno genera mayores y mejores programas públicos, muchos de ellos con características sociales, como el Seguro Social o los cupones de alimentos SNAP.

Estos beneficios no tapan el sol con un dedo: la concentración de riqueza entre los más ricos del país también han provocado una mayor desigualdad de ingresos en los Estados Unidos.

