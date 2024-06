Cuánto tienes que ganar al año para ser considerado rico en Estados Unidos

El salario mínimo federal en Estados Unidos es de $7.25 dólares. No ha tenido ningún cambio desde 2009. Con ese sueldo, millones no pueden aspirar ni siquiera a la clase media del país, aquellos que pueden cubrir las necesidades de su familia y, en el mejor de los casos, cubrir una hipoteca y adquirir un auto. Ahora, te diremos lo que necesitarías ganar al año para ser considerado rico. Quizás no lo logremos, pero al menos satisfacemos la curiosidad.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el ingreso familiar medio fue de $74,580 dólares en 2022, una disminución del 2.3% con respecto a la estimación de $76,330 dólares para 2021. A pesar de que este es el promedio oficial, la realidad es que millones de personas ganan mucho menos de eso. En tanto, aunque nos parezca sorprendente, hay algunos que tienen más y son a los que consideramos ricos.

Hay que señalar que en 30 estados del país, incluido el Distrito de Columbia, que tienen salarios mínimos superiores al federal, lo que permite que los hogares residentes tengan garantizado ganancias superiores a los $7.25 dólares.

También hay que considerar que cada estado tiene un diferente costo de vida, lo que aplica directamente a la capacidad de ingresos que pueden tener los hogares de la zona.

De acuerdo con la Oficina del Censo, estos son los niveles de ingreso anual que determinan la clase social a la que perteneces, incluidos los ricos:

Clase baja: menor o igual a $30,000 dólares

Clase media baja: $30,001 – $58,020 dólares

Clase media: $58,021 – $94,000 dólares

Clase media alta: $94,001 – $153,000 dólares

Clase alta (ricos en EE.UU.): más de $153,000 dólares

Sin embargo, la riqueza no solo se mide por lo que puedes ganar cada mes o cada año, también se contempla la cantidad de activos que suma al patrimonio neto de cada clase en Estados Unidos:

Clase baja: $12,000 dólares

Clase media baja: $61,260 dólares

Clase media: $145,200 dólares

Clase media alta: $269,100 dólares

Clase alta (ricos en EE.UU.): $805,400 dólares

El patrimonio neto se calcula por medio de los activos y los pasivos de cada individuo. En los activos, se suman todas las posesiones, como casas, cuentas de ahorro, inversiones y dinero líquido, y se restan los pasivos, que son las hipotecas, los préstamos y las deudas en tarjetas de crédito.

Con base en las cifras nacionales, una persona que se puede considerar rica en Estados Unidos gana más de $153,000 dólares al año y tiene un patrimonio neto que asciende a los $805,400 dólares.

Una última aclaración: estas cifras son un promedio, pero no significan necesariamente que determinen el concepto de riqueza en todos los estados del país. Así como lo mencionamos al principio, hay estados con costos de estilo de vida más altos, en los que estas cantidades nacionales podrían incluso ser insuficientes siquiera para vivir. En cambio, en otros estados, sin duda, serían los ricos de la zona. Alguien que es rico en un estado podría no serlo en otro.

