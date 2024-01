El hombre más rico del mundo tiene negocios en México: cuáles son y a cuánto asciende su fortuna

De acuerdo con la revista Forbes, el magnate sudafricano Elon Musk para inicios de este año dejó de considerarse como el primer hombre más rico del mundo cediéndole el puesto al director ejecutivo de LVMH (siglas de Louis Vuitton Moët Hennessy) Bernard Arnault quien actualmente consolida una fortuna calculada en casi unos $208 mil millones de dólares.

Este empresario de origen francés nacido el 5 de marzo de 1949 se consolida por segunda vez con el título del hombre más rico del mundo, la primera vez que recibió este reconocimiento fue en el 2022. El éxito se debe al conglomerado de marcas reconocidas de lujo y de gran prestigio, además de otros sectores.

Arnault comenzó en el mundo de los negocios a muy temprana edad, en 1979 toma la dirección de la empresa de inmobiliaria fundada por su abuelo; no obstante, años más tarde, en 1984 decide adquirir Christian Dior por unos $15 mil millones de dólares logrando incrementar la fortuna de la familia hasta que en 1989 compra acciones de LVMH.

LVMH está compuesto por marcas reconocidas como: Christian Dior (ropa y perfumes) Fendi, Givenchy y Louis Vuitton; Fenty Beauty by Rihanna, Givenchy Parfums, STELLA by Stella McCartney, Tiffany & Co. y Sephora.

Estas marcas han tenido una fuerte presencia en México, tanto en sucursales propias como en tiendas departamentales no solo en la capital sino también en los otros estados. Por ejemplo; Fendi tiene sucursales en Nuevo León, Guadalajara, Jalisco y Monterrey.

En cambio, Louis Vuitton puedes encontrar las tiendas en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Jalisco, y Veracruz. Por su parte, Sephora que también se ha vuelto una marca reconocida en cuanto a la venta de maquillaje y productos para el cuidado de la piel se pueden encontrar en Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Quintana Roo, Estado de México, Guanajuato, entre otros.

