María Celeste lanza un poderoso mensaje contra las corridas de toros y el maltrato animal

María Celeste causó tremendo revuelo en redes sociales luego de recurrir a su perfil oficial de Instagram para compartir un poderoso mensaje con el que se pronunció en contra del maltrato animal. ¿Cómo reaccionó el público? Aquí te lo contamos.

Acompañado de un conmovedor video, la presentadora puertorriqueña escribió un mensaje en el que hizo referencia a las corridas de toros: “Cada año, los humanos mutilan y sacrifican a miles de toros en las ‘corridas de toros’, un término inexacto para eventos en los que los toros están estratégicamente preparados para perder”, inició su mensaje la comunicadora.

“En una corrida de toros típica, los matadores apuñalan repetidamente a toros confundidos e indefensos hasta que finalmente se desangran, pero el sufrimiento de estos animales comienza mucho antes de que los humanos los obliguen a subir al ruedo“, sentenció María Celeste.

Es por esta razón que la famosa se unió en una campaña con PETA Latino para hacer conciencia sobre las atrocidades que se viven en el detrás de escena de la tauromaquia.

“En las horas previas a una corrida, los humanos confinan a los toros en celdas de aislamiento diminutas y oscuras, sin comida ni agua. Justo antes de que los animales, confusos y ansiosos, sean obligados a entrar en el ruedo, los humanos suelen apuñalarlos con un arpón afilado llamado divisa, lo que aumenta aún más las probabilidades en su contra“, reveló.

Para finalizar, María Celeste hizo un llamado al baneo de esta práctica: “Los animales no son nuestros, no nos pertenecen (…) Los animales tienen su propia dignidad, su propia idiosincracia. Hay que respetarlos”, enfatizó.

Las respuestas por parte de su comunidad digital no se hicieron esperar, sobre todo aquellas en las que se reprobaron estas acciones: “Yo estoy muy de acuerdo contigo María celeste, yo lloro mucho al ver estas injusticias con todos los animalitos inocentes” y “Gracias, María Celeste. No soy partidaria de ver nada con animales: zoológicos, acuario, corrida de toros. En fin, es horrible… el mundo debería exigir a cada país no trabajar más con animales”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• María Celeste rompió el silencio sobre la muerte de su pareja Raúl Quintana: “Me enseñó lo que es el amor”

• María Celeste reaparece en redes con un desgarrador mensaje tras la muerte de su pareja

• María Celeste anuncia la muerte de su pareja, Raúl Quintana