Mauricio Sulaimán menciona la razón por la que Devin Haney pidió ser puesto campeón en receso

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mencionó que la razón por la que Devin Haney pidió ser puesto campeón en receso es porque quiere recuperarse física y mentalmente de todo lo que sucedió en su pelea con Ryan García.

En declaraciones a los medios en el Martes de Café, Sulaimán indicó que apoyará en lo que necesite a Haney y afirmó que el estadounidense no tiene ningún límite de tiempo establecido para volver a la acción.

“Ha habido mucho movimiento en la división superligero. Haney pidió ser colocado como campeón en receso para poder recuperarse en todos los medios físicos, mentales, emocionales después de lo que sucedió con Ryan García y el CMB aceptó”, dijo.

Devin Haney se tomará un descanso tras toda la polémica alrededor de su pelea con Ryan García. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Eso es libre (el tiempo que necesite). Se da un monitoreo, caminamos de la mano de los peleadores para la atención médica y psicológica de cualquiera que sea el padecimiento. Y cuando sea que esté listo para regresar se verá donde pelea. En superligero o inclusive puede pelear en welter”, agregó.

Devin Haney dio a conocer su decisión de tomar un descanso luego que Top Rank ganara la puja con una baja oferta de $2,42 millones de dólares por la defensa de su título de 140 libras con su retador obligatorio Martín, ya que Matchroom Boxing no participó.

“Voy a tomarme un tiempo, gastar algo de mi dinero, viajar por el mundo y volveré en dos años (al final solo fue un año) después de la suspensión de Ryan (García) y podremos pelear de nuevo”, escribió en su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter).

Después de su pelea con Ryan García, donde fue dominado y derribado tres veces, Haney perdió el invicto y su imagen se vio afectada. Tras la suspensión por un año por dopaje de King Ry y el cambio del resultado a un No Contest por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, The Dream recuperó su récord, pero no la reputación como boxeador que tenía antes.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Por ello, el estadounidense anunció que tomará acciones legales contra el californiano por como afectó su valor en el mercado la pelea que ambos protagonizaron en abril y esto se pudo notar en la oferta baja que recibió en la subasta para la defensa de su título contra Sandor Martín.

Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

