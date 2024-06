Boleto con premio de $57,000 dólares expira pronto: hasta cuándo puede reclamarse

Todas las personas que compran un boleto de la lotería lo hacen con el pleno deseo de ganar el premio mayor. No nos podemos imaginar que alguien compre un billete que no va a reclamar cuando sale ganador. Pueden ser muchas las razones por las que alguien no vaya por su premio, lamentablemente, un afortunado ganador tiene pocos días para ir por $57,000 dólares.

La Lotería de Florida presentó un comunicado para recordarle a los jugadores de FANTASY 5 que revisen sus boletos del 3 de enero, porque el reclamo del premio de aquel sorteo de $57,000 dólares está por expirar. Según la información oficial, el ticket ganador se vendió en Placita Supermarket, ubicado en 1110 Mason Avenue en Daytona Beach, Florida.

“La Lotería de la Florida anuncia que un boleto ganador del premio mayor por valor de $57,598 dólares aún no ha sido reclamado”, informaron en un comunicado.

Los números ganadores del sorteo de FANTASY 5 del 3 de enero fueron 20 – 35 – 29 – 14 – 18. La persona eligió la opción del Quick Pick, lo que quiere decir que la máquina escogió al azar al menos algunos de los números.

La fecha límite para reclamar este premio es el próximo lunes 1 de julio de 2024 a la medianoche, hora del Este.

En Florida, los ganadores tienen seis meses para canjear sus recompensas. Aunque cualquier minorista puede validar los números ganadores, los premios mayores, como el de FANTASY 5, deben reclamarse en una oficina del distrito de la lotería. Este juego en particular cuesta $1 dólar, pero el ganador obtuvo el suyo gratuitamente.

Las personas tienen dos maneras de reclamar los premios, en persona o por correo, dependiendo de la cantidad que ganan:

Premios de $599 dólares o menos , pueden reclamarse en cualquier minorista autorizado de la Lotería de Florida o en la Oficina del Distrito.

, pueden reclamarse en cualquier minorista autorizado de la Lotería de Florida o en la Oficina del Distrito. Premios de $600 a $1 millón de dólares , se pueden reclamar en persona, sin cita previa o con cita previa, en cualquier Oficina del Distrito de la Lotería de Florida.

, se pueden reclamar en persona, sin cita previa o con cita previa, en cualquier Oficina del Distrito de la Lotería de Florida. Si la cantidad es menor a los $250,000 dólares , también se puede enviar el boleto por correo a la lotería con la documentación pertinente.

, también se puede enviar el boleto por correo a la lotería con la documentación pertinente. Premios superiores a $1 millón de dólares y todos los premios con opción de pago anual, deben reclamarse en la sede, excepto los premios de Mega Millions y Powerball de $600 a $1 millón de dólares.

Los ganadores de un juego de lotería raspable, tienen hasta 60 días para reclamar el premio después de la finalización oficial. Los ganadores de un juego de lotería tienen 180 días después del sorteo para reclamar el premio.

Los jugadores pueden obtener información adicional visitando el sitio web de la Lotería, utilizando la aplicación móvil gratuita o llamando al Departamento de Atención al Cliente al (850) 487-7787.

