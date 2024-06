Jennifer Hermoso respondió ataques homofóbicos en su contra en las redes sociales

La jugadora de fútbol española, Jennifer ‘Jenni’ Hermoso, sigue siendo el foco de todas las miradas, y en esta ocasión nuevamente ha estado en la mira de todos luego de meses del escándalo que suscitó el beso no consentido que recibió por parte del que entonces fuese el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en medio de la celebración de la final de la Copa Mundial Femenina.

En días recientes, la delantera hizo una publicación en sus redes sociales oficiales, una serie de fotografías con las que registró unos días de descanso, junto a su compañera de selección, la portera Misa Rodríguez. “Principio y fin del verano”, escribió en la descripción.

Ataque de odio hacia las jugadoras

Pero lo que en su momento lució como una simple publicación, tomó otro camino y relevancia para los seguidores de la jugadora y usuarios de la red social, Instagram. De inmediato se convirtió en polémica con muchos comentarios de índole homofóbica y machistas, lo que sufrieron ambas jugadoras en la red social.

“Lo de dejar la puerta abierta en las concentraciones era por algo”, escribió uno mientras que otro insistía en que “Jorge Vilda tenía razón, mucha razón”.

Estas son algunas de las barbaridades que han recibido Misa Rodríguez y Jenni Hermoso por subir una foto en bikini



Qué vergüenza. Y qué ASCO. pic.twitter.com/m10QDAXEDP — Anaïs López (@anaislopez23) June 25, 2024

Otro usuario de la red social mencionó: “Lo de las tijeras en las concentraciones de la selección era cierto”. Como este, fueron muchos comentarios con emojis de tijeras aparecían en relación la orientación sexual de las jugadoras.

“¿Siempre me pregunto, alguna chica futbolista tiene novio porque no le veo a ninguna con chicos o son todas lesbiana?”, agregó otro.

Hubo también mensajes positivos

Sin embargo, también se pudieron presenciar comentarios positivos para las dos jugadoras por su tiempo de vacaciones. “Mucho hombre resentido en este post… Algo no anda bien, supuestamente nos desenvolvemos en una sociedad de libertad, tolerancia, respeto, y en un país desarrollado, que sigan comentarios homófobos, machistas o ridículos es de pensarse…”, apuntó un seguidor.

Ante la polémica, fue la misma jugadora que no titubeó ni un solo segundo en responder ante los ataques homofóbicos que estaba recibiendo tanto su persona como su compañera de equipo: “A estas alturas estos tipos de comentarios no me afectan en absoluto, pero entiendo que hay personas que se pueden sentir afectadas cuando los reciben”.

Siguió sin ningún tipo de obstáculo su mensaje describiendo a quienes la criticaron como “cavernícolas”. “Después se nos ocurre preguntarnos si es necesario dar la cara para que algún día toda esa gente tan cavernícola se extinga. Tengo claro que es raro que ocurra, pero tenemos que seguir siendo tan libres como lo somos y que por ningún motivo dejemos de hacerlo”.

Sigue Leyendo:

Ronaldo Nazario confiesa que ya no aguanta ver un partido de fútbol porque es muy aburrido

Shohei Ohtani marca otro récord de franquicia en los Dodgers y sigue prendido en junio

Los partidos de hoy en la Copa América 2024: Estados Unidos vs. Panamá y Uruguay vs. Bolivia