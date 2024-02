Jenni Hermoso habló luego de no ser convocada a la selección española, luego del ‘Caso Rubiales’

Jenni Hermoso aparentemente continúa sufriendo las consecuencias que desencadenó todo el famoso y bastante viral ‘Caso Rubiales’; en agosto del año 2023 la selección femenina de mayores de España consiguió ganar su primera Copa Mundial y durante la celebración de este gran hito para el país europeo, el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besó a la jugadora Jenni Hermoso, en aquel entonces capitana de la escuadra española.

Esto tuvo como consecuencia una crisis dentro de la plantilla, además en la federación española y también a nivel mundial y que tuvo como consecuencia la destitución de Rubiales, así como también del director técnico de dicho equipo, Jorge Vilda. Montse Tomé fue la encargada de llevar las riendas del equipo femenino español.

¿Hermoso apartada de la selección?

Las primeras convocatorias luego de toda la situación del ‘Caso Rubiales’ y toda la polémica que ha estado rodeando a Jenni Hermoso, Tomé decidió no contar con la madrileña algo que causa mucha intriga a la jugadora que forma parte de la plantilla del Tigres en México y que además confesó lo siguiente en reciente rueda de prensa: “Ahí fui clara. Mi parte ya se la comuniqué a ellos. No lo entendí y nunca lo entenderé, es algo que dolió y me sigue doliendo y que se me va a quedar ahí. Es algo que ya pasó, sigo defendiendo este escudo y lo más importante es que mañana pueda conseguir otro título con esta camiseta”.

Jenni Hermoso, sobre perderse la primera convocatoria tras ganar el Mundial por protegerla:



🗨️ "Ahí fui clara. Mi parte ya se la comuniqué a ellos. Nunca lo entendí. Nunca lo entenderé. Me dolió y eso se va a quedar ahí. Sigo defendiendo a este escudo". pic.twitter.com/oZuuIMprT2 — Relevo (@relevo) February 27, 2024

“Esperemos que se vuelva a hablar de que España ha hecho historia y de la jugadora española siga avanzando en su progresión para el futuro, que todas las generaciones nos vean como un espejo a seguir. Mañana, tanto se gane como si no, España habrá ganado porque sigue estando a un nivel muy alto. Quiero que España gane mañana de nuevo”, reflexionaba sobre la oportunidad que tienen esta tarde.

Hermoso lo tiene bien claro: “El fútbol me sigue dando la vida que necesito”

A pesar de todos los tiempos bastante complicados que ha tenido que vivir Hermoso, la jugadora reconoció que tiene “suerte de volver a jugar otra final seis meses después”. “Somos unas privilegiadas por poder estar en La Cartuja. Estoy feliz y espero que el día de mañana sea muy grande para todos otra vez”, confesó. “El fútbol me sigue dando la vida que necesito. Quiero seguir disputando partidos con mi selección, con mi equipo de Tigres en México, y a día de hoy sigo trabajando para disfrutar de este deporte”, afirmó la ex jugadora del Fútbol Club Barcelona.

Hermoso además quiso dejar bien en claro que en estos 6 meses que han transcurrido, “han cambiado muchas cosas”: “Futbolísticamente y personalmente me ha cambiado bastante, pero sobre todo me ha hecho ser una chica más fuerte, he aprendido muchísimas cosas que seguramente no me pasen en el futuro. Me siento super orgullosa de todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Seguiré haciendo lo que sienta y lo que piense”.

💥 ¡¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟, 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟!!!



👏🏼 MARCA LA 10 DE ESPAÑA, ANOTA JENNI HERMOSO



🇪🇸🆚 🇳🇱 I 1-0 I 40'



📺 @La1_tve#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/tE14JmJXGS — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) February 23, 2024

“El equipo siempre ha estado unido, lo hemos visto desde el primer momento que levantamos esa Copa del Mundo hasta que el otro día pudimos materializar nuestra presencia en los Juegos Olímpicos”.

“Estamos haciendo mucha historia en poco tiempo, y eso la jugadora lo sabe y lo siente. Qué mejor que un equipo que se sienta campeón en todos los sentidos… Estoy orgullosa de todas ellas, tenemos una ambición muy bonita y mañana tenemos otra oportunidad para poder demostrar al mundo que España vino para quedarse y para hacer cosas muy bonitas”, aseguró la jugadora.

