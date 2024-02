Jenni Hermoso una vez más víctima de insultos en las redes sociales: “Eres una trozo de pescuezo”

Jenni Hermoso se sinceró por completo en lo que fue el estreno de la temporada de Jesús Calleja cuando la jugadora española reveló que de manera constante sus redes sociales estaban siempre llenas de mensajes de odio, insultos y demás, esto desde que estalló todo el ‘caso Rubíales’, cuando la jugadora recibió en la celebración del primer campeonato mundial de la selección de España, un beso en la boca por parte del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol y denunció dicho suceso.

A partir de este momento y con lo viral que se hicieron las imágenes en cuestión a través de las redes sociales, Hermoso no ha dejado de ser víctima de insultos y mucho más, además de continuar en el ojo del huracán de la opinión pública y ser el centro de la polémica.

En esta ocasión la campeona del mundo decidió hacer uso de sus redes sociales para exponer a las personas en las redes sociales que la han insultado recientemente, especialmente por parte de un mismo usuario; los insultos van desde ‘asesina’ hasta ‘denuncietis’ y son parte del acoso que sufre la jugadora de manera rutinaria.

Un ejemplo de los mensajes que recibe Jenni Hermoso en sus redes.



Esto da mucho asco y no tiene ninguna justificación posible 🤬 pic.twitter.com/CTAQsTnwce — Manu Fresno (@Maanuf96) February 6, 2024

“Puta, que no te toco ni con un palo no vaya a ser que denuncies. Hija puta, trozo de pescuezo”, comienza diciendo el hombre en el audio que compartió vía stories en la aplicación Instagram de Hermoso. “Te han comido bien la cabeza los iluminati, ¿eh, trozo de mierda? Drogadicta, hija de puta”, continuaba, junto al insulto escrito de “asesina”.

La jugadora afirmaba de manera irónica que “claro que no había que cambiar nada en esta sociedad”. Pero a pesar de los constantes ataques, Hermoso ha dejado en claro en más de una ocasión que todo esto simplemente la ha hecho una mujer mucho más fuerte. “¡Ey! Que todo está bien. Simplemente, quería hacer ver las almas vacías que siguen insistiendo en hacer daño. Por supuesto que esto solo hace que me sienta más orgullosa con todo”.

“Como te vea por la calle te apuñalo”, “ojalá te rompas las rodillas”

Hermoso comentó en el programa de Jesús Calleja (’Planeta Calleja’) cómo ha sido su vida desde que comenzó toda la problemática con ‘El caso Rubiales’ y lo que le ha tocado vivir desde entonces, lo cual no ha sido una tarea sencilla para la madrileña.

“Al final acabas viendo cosas que no son de tu agrado. Hay gente que tiene tan vacía su vida que tiene que llenarla con comentarios tan malos hacia otra persona”. Hermoso aseguró haber sido incluso víctima de amenazas contra su vida. “Como te vea por la calle te apuñalo”, “me deseaban que me rompiera las rodillas”, … Son algunos de los comentarios que recibe la jugadora.

Todo ha sido para ser una mujer mucho más fuerte

“Me ha afectado a nivel emocional y en cuanto a la personalidad. Pero sobre todo para bien. Tengo millones y millones de comentarios buenos… No me voy a quedar con el que me está afectando, hay que darse cuenta de todo lo bueno y positivo que estás generando a raíz de eso. Intentar controlar esas emociones me está haciendo una persona más dura, más coherente con las cosas que hago”.

Si no vieron la última historia de @Jennihermoso vayan y miren. La amenazan y lo expone. Este es el cobarde que ya eliminó su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/xQdCkyrsjV — Daniel 🚀 (@daniherrera___) February 6, 2024

Cero políticas en este caso

Hermoso también fue señalada por personas que comentaron que todo se trataba de una movida política en donde la jugadora estaba envuelta para poder salir del paso de Rubiales en su cargo como presidente de la Federación, algo que Jenni ha negado rotundamente.

“Yo he querido hacerlo así, nadie me ha obligado, nadie me ha pagado, nadie me ha dicho por detrás lo que tenía que hacer. En cada momento he hecho lo que creía que era lo correcto. Yo no he decidido salir en la televisión 24/7″.

