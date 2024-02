Las consecuencias para Lionel Messi de la extenuante gira internacional del Inter Miami

El comienzo de la temporada 2024 de la Major League Soccer está a la vuelta de la esquina y todos los ojos están puestos sobre el Inter Miami liderado por el astro argentino, Lionel Andrés Messi, quienes estarán enfrentando el próximo miércoles 21 de febrero como locales al Real Salt Lake en la primera jornada del campeonato estadounidense.

La pretemporada del equipo de ‘Las Garzas’ incluyó un viaje a El Salvador para jugar con la selección local en duelo que culminó en un empate sin goles, posteriormente enfrentaron en Texas al FC Dallas con quienes cayeron derrotados por la mínima, y posteriormente emprendieron una gira de casi 22 mil kilómetros que incluyó la visita a Arabia Saudita, Hong Kong y también Japón. Messi pudo ver un total de 238 minutos en el campo de juego en todo este trayecto.

Messi pudo jugar el primer tiempo ante el seleccionado salvadoreño (45 minutos) y estuvo 68 en la caída ante el FC Dallas para posteriormente jugar casi todo el encuentro ante el equipo árabe Al Hilal, y pudo anotar un gol en la derrota del Inter Miami 4-3 en dicho encuentro.

DECEPCIÓN en Hong Kong porque Lío Messi y Luis Suárez no jugaron el amistoso contra el combinado local en la gira de Inter Miami. El club de la MLS fue abucheado al término del encuentro y durante las palabras de David Beckham se manifestó la molestia de los 40.000 asistentes. pic.twitter.com/1P4LF94riw — Richard Mendez ®️ (@RichardMendezTV) February 5, 2024

La lesión del argentino

El argentino tuvo una molestia en uno de sus aductores que lo obligó a realizarse estudios médicos en Arabia de cara al partido ante el Al Nassr del portugués Cristiano Ronaldo, partido donde ‘CR7’ no vio acción por estar en proceso de recuperación de una lesión.

‘Leo’ pudo ver un total de 7 minutos de acción en partido donde el Al Nassr doblegó sin piedad alguna al equipo rosa de Estados Unidos con marcador abultado de 6 goles a cero. El Inter puso rumbo a Hong Kong donde enfrentarían a un seleccionado todos estrellas de dicha nación y las expectativas eran bastante altas por parte del gobierno de dicho país y especialmente los aficionados que compraron una entrada para ver jugar al ídolo de Rosario.

Sin embargo, este no fue de la partida por temas de la lesión antes mencionada y su ausencia causó una gran indignación y molestia en el público presente que no dudo ni un segundo en abuchear e inclusive un vocero del gobierno de Hong Kong manifestó la gran molestia en el país al no haber podido ver a Messi jugar.

Ante tal escándalo Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador del Inter Miami tuvo que salir al paso y aclarar la situación: “La decisión de que no jugara la tomamos con el equipo médico. Había riesgo si lo hacía”.

“Entiendo el enojo de los fanáticos acá en Hong Kong, pero lo mejor era preservarlos. Le pido perdón a los aficionados. Por la mañana se hizo una valoración y por la tarde se tomó la decisión de que Messi no jugara”, agregó el Tata.

🗣️ Leo Messi detalla su lesión y su ausencia en el partido de Hong Kong: "Fue en el abductor" pic.twitter.com/ZrgTLzsbi1 — MARCA (@marca) February 6, 2024

Messi habló sobre su lesión para dejar todo en claro

“Lamentablemente, cosas del fútbol. En cualquier partido puede pasar que tengamos una lesión. A mí me pasó. No pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima, porque siempre quiero participar y quiero estar”, fue la primera reflexión de Leo. “La verdad es que fue mala suerte que no pudiera jugar en Hong Kong. En el primer partido, en Arabia Saudí, sentí una lesión en el abductor y por eso me sacaron. Jugué el siguiente partido para ver cómo me sentía, porque me hicieron una resonancia magnética y me dijeron que tenía edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero no había lesión. Por eso intenté y probé. Tuvimos el entrenamiento a puertas abiertas y salí por la gente que había. Pero la molestia seguía estando y se me hacía muy difícil jugar”, relató el número 10 sobre el periplo desde su llegada al país asiático.

Ante el conjunto japonés, el rosarino volvió a ser parte de los jugadores que se sientan en el banco de suplentes y recién fue puesto en juego por parte de Martino a falta de 30 minutos para el final del juego que terminó igualado sin goles y se tuvo que definir en los penales donde el argentino no pateó ninguno y el resultado final fue 4-3 en favor del club japonés.

Martino habló sobre la vuelta de Messi al campo

“Después del entrenamiento se sintió bien y acordamos que iba a jugar hoy 30 minutos. Él estaba muy contento al finalizar el partido porque se encontraba bastante cómodo”, fue el comentario del DT de Las Garzas.

Aún no termina la pretemporada para Messi y el Inter Miami quienes deberán afrontar el último partido amistoso, esta vez ante el Newell’s de Argentina donde jugarán como locales y es casi un hecho que Messi jugará ya que es el club donde el argentino dio sus primeros pasos como jugador y es una noche especial para él y la entidad sureña.

Con este panorama, habrá que ver cómo llegará Messi tras sus molestias al duelo con el Real Salt Lake (21/02), el primer partido de la temporada 2024 de la MLS para el equipo rosa; las lesiones han sido parte del jugador argentino en los últimos tiempos desde su llegada a Miami y esta espera poder solventarlas lo más pronto posible, especialmente por lo que será su primer año completo jugando con el Inter, un club que tiene la expectativa de ganarlo todo en las competiciones.

