Karim Benzema dejó el entrenamiento de Al-Ittihad luego de discutir con técnico Marcelo Gallardo

La situación entre el delantero francés y ex Real Madrid, Karim Benzema y el actual director técnico del Al Ittihad, Marcelo Gallardo, simplemente no parece tomar un buen rumbo y las paces no lucen vistas en el horizonte de ambos; se pudo tener conocimiento de acuerdo con información del diario español Marca, que el jugador francés abandonó por decisión propia el entrenamiento del pasado lunes en el que el técnico argentino le ordenó entrenar diferenciado, el delantero se negó y optó por dejar el entrenamiento.

La solicitud del argentino Gallardo fue la consecuencia de las reiteradas ausencias de Benzema luego del período de vacaciones en el club árabe. Con su política de no dar privilegios a ningún jugador de la plantilla, Marcelo mantuvo al francés fuera de la lista de jugadores convocados para el partido de la Liga Saudí frente a Al Taee.

“El técnico argentino, firme en su convicción de no dar privilegios y en pro de la justicia dentro del vestuario, le ordenó al ex del Real Madrid ejercitarse en solitario tras una primera parte de trabajo con el grupo, que, por cierto, hoy juega un amistoso. Sin embargo, Karim se negó a hacerlo, se enfadó… y al poco abandonó la sesión”, fue lo que informó el medio español Marca, en lo que es un nuevo episodio de la llamada “novela” por los fanáticos de las redes sociales del fútbol a nivel mundial, entre Benzema y Gallardo.

😳🇸🇦 Karim Benzema regresó hoy a los entrenamientos en Al-Ittihad luego de algunas semanas.



❌ Gallardo le pidió que entrene apartado y el francés SE NEGÓ y ABANDONÓ LA PRÁCTICA.



Vía @marca. pic.twitter.com/Hl5D7zdGnI — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 7, 2024

Gallardo no piensa bajar la presión

Gallardo espera que Benzema tome la iniciativa de disculparse con sus compañeros de equipo para dejar por sentado que ningún jugador de su plantilla tendrá privilegios a la hora de ser considerado a tener minutos de juego en el campo de juego.

A finales del 2023 y luego de haber vivido tiempos bastante complicados, especialmente por su rendimiento en cancha, Benzema fue la víctima por parte de los fanáticos quienes se llegaron a referir a él con el apodo “Ben-Hazima” (hijo de la derrota); los ataques llegaron a un punto donde el delantero estrella tomó la decisión de cerrar sus redes sociales.

En medio de rumores de falsas lesiones y falta de compromiso con el equipo, llegaron los comentarios de las supuestas negociaciones de Benzema con el Chelsea de la Premier League de Inglaterra, lo que desencadenaría su salida de regreso al viejo continente, lo cual no fue del gusto del entorno del equipo árabe y Gallardo simplemente continúo con los entrenamientos y la preparación de los partidos.

La bola de trascendidos no se detuvo: en Inglaterra aseguraron que Benzema estaba en negociaciones con el Chelsea inglés y que su salida de Arabia Saudita era inminente. Gallardo incluso pudo haber enviado un mensaje indirecto al francés: “Entrenando juntos, ganando juntos”, fue la frase que acompañó a una foto del técnico con el resto de los jugadores en una práctica.

Según Diario Marca, Marcelo Gallardo le pidió a Karim Benzema que entrene EN SOLITARIO luego de algunas semanas de ausencia en los entrenamientos de Al-Ittihad 🇸🇦



El francés SE NEGÓ y abandonó la práctica 😳 pic.twitter.com/rSgg1BfxAK — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 7, 2024

Desde el entorno de Benzema lo defienden

Hugues Vigier, abogado del jugador, tomó la palabra hace un par de semanas y en aquel entonces habló sobre rumores que se dieron en su momento que vinculaban a su representado con el Lyon de Francia:

“Debo decir que estaría muy feliz de verlo volver a jugar en Lyon, me gustaría… pero no me lo ha anunciado por el momento”. Además, fue constante e insistente con sus ausencias debido a una lesión y se refirió a su nivel actual: “Lo vimos resurgir de las cenizas. Si recuerdan, no jugó mucho cuando llegó al Real Madrid, luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Y luego tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas”.

“Debió haber vuelto el 2 de enero. En el club están furiosos por lo que pasó y por no haber podido contactarse con él durante diez días”, ventilaron desde la agencia AFP sobre el el descontento notable por parte de los dirigentes en el Al-Ittihad por la actitud del francés.

Sigue Leyendo:

Hijo de Cristiano Ronaldo con el talento de su padre; humilló a influencer en partido amistoso

Inter Miami cayó derrotado ante el Vissel Kobe de Japón en partido amistoso

Messi decidió hablar y explicar por qué su ausencia en partido amistoso del Inter Miami en Hong Kong