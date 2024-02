Inter Miami cayó derrotado ante el Vissel Kobe de Japón en partido amistoso

Tokyo (Japan), 07/02/2024.- Inter Miami's Lionel Messi (R) and Jordi Alba react as their team lost a friendly soccer match between Inter Miami and Vissel Kobe in Tokyo, Japan, 07 February 2024. (Futbol, Amistoso, Japón, Tokio) EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Crédito: FRANCK ROBICHON | EFE