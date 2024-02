Messi decidió hablar y explicar por qué su ausencia en partido amistoso del Inter Miami en Hong Kong

La gira internacional de la escuadra rosa del equipo Inter Miami de la Major League Soccer sigue viento en popa, pero a punto de culminar y recientemente tuvieron un partido contra un seleccionado de estrellas de Hong Kong, uno que generó mucha expectativa por parte de los fanáticos locales, especialmente por el hecho de que esperaban presenciar el talento y la magia con el balón de parte del astro argentino, Lionel Andrés Messi.

Sin embargo, la decepción no se hizo esperar ya que el ídolo oriundo de Rosario no fue de la partida y esto generó mucha indignación, enojo, molestias y especialmente desilusión para los aficionados que pagaron una entrada para verlo jugar y no pudieron. El actual capitán de la selección nacional de Argentina tuvo su primera aparición pública y tomó la decisión de explicar la razón por la cual no pudo participar en el encuentro entre ‘Las Garzas’ y el combinado de Hong Kong.

“Lamentablemente, cosas del fútbol. En cualquier partido puede pasar que tengamos una lesión. A mí me pasó. No pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima, porque siempre quiero participar y quiero estar”, fue la primera reflexión de Leo sobre su ausencia.

Leo Messi on why he didn't play in Hong Kong 🗣️



(via @InterMiamiCF) pic.twitter.com/ruTBA8MQAF — B/R Football (@brfootball) February 6, 2024

“Más cuando se trata de estos tipos de partidos, que viajamos desde tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver nuestros partidos. Ojalá podamos volver a jugar otro partido en Hong Kong y pueda estar presente, como lo hago siempre que puedo. La verdad una lástima que no haya podido participar”, agregó en relación al mencionado tema.

Messi decidió hablar

Messi además dio detalles sobre la lesión que lo mantuvo fuera de dicho enfrentamiento. “La verdad es que fue mala suerte que no pudiera jugar en Hong Kong. En el primer partido, en Arabia Saudí, sentí una lesión en el abductor y por eso me sacaron. Jugué el siguiente partido para ver cómo me sentía, porque me hicieron una resonancia magnética y me dijeron que tenía edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero no había lesión. Por eso intenté y probé. Tuvimos el entrenamiento a puertas abiertas y salí por la gente que había, Pero la molestia seguía estando y se me hacía muy difícil jugar”, relató el número 10 sobre el periplo desde su llegada al país asiático.

Las reacciones del público hongkonés fueron de todo tipo y la transmisión de televisión local mostró que fueron muchos los aficionados que se retiraron de las instalaciones del estadio minutos antes del pitazo final del enfrentamiento que culminó en un abultado 4-1 en favor del Inter de Miami.

Por su parte, otros decidieron tomar medidas más drásticas y abuchearon cuando el árbitro decretó el final del encuentro. “¿Dónde está Messi?” y “reembolso”, fueron los cánticos que más se escucharon en el estadio.

Fanáticos y gobierno de Hong Kong se quejaron a más no poder

Se tiene conocimiento que los fanáticos presentes tuvieron que pagar alrededor de 113 a 623 dólares norteamericanos, sin contar los precios de reventa, para poder ver jugar al ex jugador del Fútbol Club Barcelona y París Saint Germain.

“El Gobierno está muy decepcionado con la disposición de los organizadores, al igual que los aficionados, por el hecho de que Messi no pueda jugar en el partido de exhibición de hoy”, indicó un fragmento del reporte en el que también apuntaron a los organizadores del evento.

“Venimos haciendo una gira de muchos partidos seguidos, de muchos viajes y cambios horarios, pero intentaremos prepararnos de la mejor manera para afrontar este partido, creciendo y poder sacar cosas positivas para lo que se viene”, dijo el jugador argentino sobre los próximos amistosos en pro de estar completamente preparados para el debut de la temporada 2024 de la MLS.

¡PERO QUÉ SUSTO! La reacción de Messi y todo Inter Miami ante los explosivos de la premiación en Hong Kong. Cuidado con el mejor del mundo…



📹 @MLS on Apple pic.twitter.com/WZRr3XlvLI — SportsCenter (@SC_ESPN) February 5, 2024

