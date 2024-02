Entrenador de Portugal admite equivocarse en su votación al premio FIFA The Best

La consagración de Lionel Messi en los premios de The Best de la FIFA por tercera ocasión en su carrera como jugador profesional, generó muchas sorpresas, así como también decepciones y dudas en varias partes del planeta. El ídolo argentino terminó en un empate con el delantero estrella del Manchester City, el noruego Erling Haaland en la votación como el Mejor Jugador del 2023 y el desempate que tomaba en cuenta la cantidad de personas que puso primero en su elección a cada uno, quedó en favor del jugador estrella del Inter Miami y la Major League Soccer.

En el preciso momento que se hizo pública las selecciones de cada involucrado en las votaciones, las miradas estuvieron encima del director técnico Roberto Martínez, quien había colocado en el primer lugar a Marcelo Brozovic, segundo a Bernardo Silva y en el tercer puesto a Messi. El voto de Martínez fue fundamental para que el jugador oriundo de Rosario terminara en empate con Haaland y finalmente se quedarse con otro premio individual como mejor jugador de la temporada.

En una conversación con el medio portugués A Bola, el técnico dejó en claro que sus elecciones se trataron de un completo error de interpretación de la época en tener en cuenta.

🗣 Roberto Martínez, sobre el The Best: “Cometí un error al votar a Messi. Tomé mal en cuenta el periodo en cuestión para el premio y creo que no fui el único que cometió este error porque cuando ves los votos piensas que se tiene en cuenta lo que pasó en el Mundial”.



🗞 A Bola. pic.twitter.com/sj7XAaQTpI — Samuel Vargas (@SVargasOK) January 30, 2024

“Con su votación a Brozovic, usted explicó que la justificación es que tomó en cuenta un Mundial que no entraba el su criterio. ¿Fue un error como seleccionador?”, consultó el entrevistador. “Fue un error porque nunca… ahora tenemos muchos votos. Tenemos muchas elecciones. Tenemos un jugador de FIFA. Tenemos un jugador The Best. Siempre fue una época entera. La primera vez que tuvimos un Mundial en invierno y la votación era solo para seis meses”, arrancó argumentando Martínez.

“Para mí, los premios individuales en el fútbol son difíciles. Porque un jugador individualmente representa un equipo y que Brozovic o Bernardo y jugadores que estaban en la final de Champions y que tuvieron éxito en los trofeos de domésticos. Más Brozovic que es un jugador que representa una idea de juego, que representa lo que Croacia está haciendo. Fue un error de interpretación del período”.

El entrenador además dejó en claro que considera no haber sido el único que se equivocó en el tema de las votaciones. “Creo que no fui el único que tuvo ese error. Porque cuando ves las votaciones, hay más de uno que votó por lo que sucedió en el Mundial”, concluyó Roberto con una sonrisa en el rostro. El período evaluado por la FIFA para otorgar The Best fue desde el 19 de diciembre de 2022 –día posterior a la final en la Copa Mundial Qatar– hasta el 20 de agosto de 2023.

Cabe destacar que estas votaciones en especial fueron bastante curiosas por el hecho de haber terminado en el empate en 48 puntos entre Messi y Haaland, mientras que Mbappé sumó 35 unidades para hacerse del tercer puesto. En un caso como este, la FIFA informó que el argentino se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes de selecciones.

🚨🎥 –



¡Roberto Martínez explica el desastre que ocurrió en la votación del premio THE BEST!



pic.twitter.com/evy4LXDe9Z — Arielipillo (@arielipillo) January 28, 2024

Según el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al terminar los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

Amplia experiencia como entrenador

El español Martínez tuvo un paso como entrenador de la selección nacional de Bélgica tras una carrera previa en el Swansea de Gales, Wigan City y Everton, estos últimos dos en la Premier League. Permaneció en el banquillo de los Diablos Rojos entre los años 2016 y 2022, liderando a ese país en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Luego de ello, dejó dicho cargo y fue anunciado rápidamente como entrenador principal de la selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, el 9 de enero del 2023, en reemplazo de Fernando Santos.

Sigue Leyendo:

El Barcelona sufre por los fichajes realizados: Un déficit de 631 millones de euros en total

Neymar respondió a las críticas por su físico con un video fuerte y directo: “¿Gordo? No lo creo”

Cantante Robbie Williams quiere comprar el club de fútbol de su infancia en Inglaterra