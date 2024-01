El Barcelona sufre por los fichajes realizados: Un déficit de 631 millones de euros en total

El pasado mercado de fichajes fue uno bastante caldeado en el mundo del FC Barcelona. El segundo mercado de fichajes consecutivo en donde el club catalán estuvo marcado por las palancas que tuvieron que afrontar para poder fichar e inscribir jugadores. La última de ellas fue activada por el actual presidente del club Joan Laporta y, al igual que las anteriores, estuvo basada en la venta de patrimonio del club para conseguir dinero lo más pronto posible.

El club culé consiguió obtener 120 millones por la reventa de parte de la división audiovisual del club, Barça Studios, a dos fondos de inversión que pudieron obtener en propiedad un total de 29,5% de Barça Vision.

El mayor déficit en fichajes del mundo

Los dos últimos veranos de fichajes han sido una muestra completa de que el Barcelona ha sido el peor club del mundo en cuanto a contratar jugadores de manera eficiente sin que el tema económico sea el protagonista de este tema. Su déficit asciende hasta los 631 millones de euros y le convierten en el único equipo español integrante del top-10.

El Barcelona se vio en la necesidad de vender a tres de sus fichajes más costosos en los últimos años, Phillipe Coutinho, Ousmane Dembelé y Antoine Griezmann son algunas de las mayores pérdidas del club catalán. El Barcelona gastó 392 millones de euros por los tres futbolistas mencionados, y solamente recuperó 90 por ellos, lo que da una idea de lo terrible que ha sido cualquier ventana de fichajes para la entidad blaugrana.

El Observatorio de Fútbol CIES elaboró un listado de clubes de todo el planeta que refleja lo gastado e ingresado en materia de fichajes y traspasos en los últimos 10 años. El Barcelona se encuentra en el primer lugar de la lista con 631 millones de euros. Le sigue el Chelsea con 483; Arsenal 436; PSG 410 y Manchester United cuyo déficit es de 328 millones de euros.

120 millones de euros en juego

La eliminación de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, sumado a la dura derrota ante el Villarreal traducido en dimisión de Xavi, no apuntan a un panorama deportivo y económico muy positivo para el Barcelona en el futuro inmediato. LaLiga sigue siendo un campeonato bastante lejano para el equipo, especialmente por el rendimiento que presentan en el campo; el Barça está obligado a girar sus objetivos hacia objetivos más reales pero que no le darán los dividendos deseados, pero que de no alcanzar tendría efectos devastadores en el plano económico.

Al quedar eliminado de la final de Copa, los de Xavi ya sólo tienen una vía para acudir a la Supercopa de Arabia, torneo que cita a los campeones y subcampeones del torneo del K.O. y el campeonato doméstico, y reparte cantidades importantes de dinero por participar y ganar. Deberá ganar o ser subcampeón de LaLiga para competir en la ciudad de Riad y poder llenar sus delicadas arcas económicas con seis millones de euros, cantidad que percibió durante su última participación hace poco más de dos semanas. Podría ascender hasta los ocho en caso en caso tal de ganar el campeonato.

La Champions League es otro campeonato vital para el presente y futuro económico del equipo. El Barça presupuesta todos los años su participación en cuartos de final de la Champions League. Eso incluye el estar presente en la fase de grupos (por la que este año la UEFA pagaba 15,7 millones de euros), y que el curso 2024-25, con el nuevo formato, se jugarán un total de ocho partidos que potencialmente pueden suponer casi 25 millones de euros.

El conseguir un pase para octavos de final se paga este año a 9,6 millones; y, para cuartos, a 10,6 millones. Unos 60 millones de euros que no se podrán incluir en el presupuesto de la próxima temporada en el caso de quedar fuera de los cuatro primeros lugares. Por ello, la eliminatoria ante el Nápoles es el salvavidas azulgrana en pro de conseguir un poco más de oxígeno económico.

