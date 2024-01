Ronaldinho sale en defensa de Lionel Messi por haber ganado el premio FIFA The Best

Lionel Messi sigue haciendo historia y no para de coleccionar premios, ampliando un palmarés y un legado que simplemente es único y es por ello que siempre entra en la discusión de ser o no el mejor jugador de todos los tiempos.

A mediados del mes de enero presente, el capitán de la selección nacional de Argentina obtuvo por tercera ocasión del galardón que otorga la FIFA, The Best, al mejor jugador de todo el mundo del año 2023. ‘La Pulga’, como se le conoce a Messi, consiguió vencer al delantero estrella del Manchester City, el noruego Erling Haaland y al francés líder del París Saint Germain, Kylian Mbappé, los mismos jugadores que también pudo doblegar en las votaciones cuando obtuvo su octavo Balón de Oro en octubre del pasado 2023.

En esta edición hubo la particularidad y el caso bastante curioso que el primer lugar tuvo un empate en un total de 48 puntos entre Lionel Messi y Erling Haaland, mientras que Mbappé se conformó con el tercer lugar al sumar 35 puntos. En este caso para buscar el desempate, la FIFA informó que el jugador argentino era el ganador del premio por haber recibido más votos de los capitanes.

De acuerdo con el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al terminar los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

لعبت مع ميسي لسنوات ما رأيك بفوزه بجائرة The Best؟



رونالدينهو: ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ لذا كيف تستطيع أن تناقش ما إذا كان هو الأفضل في سنة أو سنتين. كل شخص يفكر بطريقة هذه هي كرة القدم لكن بالنسبة لي هو لازال الأفضل في العالم. الأمر بسيط جدًا pic.twitter.com/48gsIPTTHY — Messi Xtra (@M30Xtra) January 26, 2024

Esta elección generó cierta polémica dentro del mundo del fútbol, tanto por parte de los fanáticos que se expresaron a más no poder a través de las redes sociales, como también por parte de figuras importantes dentro del fútbol organizado. Uno de los que decidió tomar la palabra y expresar su sentir y pensar en contra de estos galardones otorgados por la FIFA, fue Cristiano Ronaldo, ganador de dicho galardón en el pasado y actual futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita.

“Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best. Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, comentó sin rodeos el portugués.

Ronaldinho al rescate

Ante tanta polémica y controversia uno de los que también tomó la palabra y decidió salir en defensa del actual Campeón del Mundo en Qatar 2022, fue uno de sus ex compañeros dentro de la cancha en su estancia en el Fútbol Club Barcelona: Ronaldinho Gaucho. El brasileño fue consultado sobre el revuelo que se generó alrededor del premio The Best y no titubeó en lo absoluto a la hora de emitir su opinión:

“Bueno, yo estoy siempre fuera de la polémica, ja. Pero Messi es uno de los mejores de todos los tiempos; entonces, cómo se va a discutir si es el mejor un año, dos años. El fútbol es así, cada uno piensa de una forma. Para mí continúa siendo el mejor del mundo, para mí es muy simple”.

El crack brasileño sigue siendo noticia en el mundo y hace unos días lo fue una vez más por su participación en la semana de la moda masculina en París. Una de las sorpresas fue cuando Dinho se involucró en el mundo de las pasarelas al desfilar para la marca internacional Kidsuper.

El ex jugador del FC Barcelona y París Saint Germain impresionó a más de uno de los presentes al lucir un abrigo amplio de color beige y una franela estampada multicolor, siendo su gran sonrisa y todo su carisma, sumando unos lentes claros, lo que animó más al público y a todas las personas presentes en el desfile.

🗣 Ronaldinho: "Messi and the Best? Messi is one of the best of all time. How can you argue whether he is the best for one or two years?



"For me, he is still the best in the world, it's very simple." 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/9IaNaET96U — Roy Nemer (@RoyNemer) January 27, 2024

Sigue Leyendo:

Quincy Promes, futbolista de Países Bajos, podría ir a prisión por cargos de narcotráfico

Nuevos problemas económicos para el FC Barcelona luego de su eliminación de la Copa del Rey

Salomón Rondón: “La liga mexicana no tiene nada que envidiarle a las demás del continente”