“Le cumpliste el sueño a mis hijos”; increíble gesto de Lionel Messi con un hincha

Lionel Messi sigue siendo una figura única en el mundo del fútbol, pero también se ha convertido en una muestra de humanismo y de gestos simplemente especiales con los fanáticos que tanto lo han apoyado a través de toda su carrera como jugador profesional.

Recientemente Messi, quien es hoy en día la estrella máxima del Inter Miami y la cara de la Major League Soccer en los Estados Unidos, tuvo un gesto bastante emotivo y especial con un hincha de la selección argentina, quien lo interceptó en un semáforo.

Y como si se tratara de algo bastante común y que suele ocurrir todos los días en la vida del oriundo de Rosario, aceptó el pedido del fanático, bajó la ventanilla de su automóvil y le firmó la camiseta de la albiceleste sin ningún problema.

Messi y su lado más humano

“Por favor, Leo. Sos lo más grande que hay en el mundo. Te amo, Leo. Le acabas de cumplir el sueño a mis hijos, no lo puedo creer. No tenés ni idea de lo que acabas de hacer. Gracias, gracias y gracias. TE AMO”, fueron parte de los gritos que Messi escuchaba por parte del fanático mientras ambos se encontraban estacionados en doble fila en plena calle, mientras el ex jugador del París Saint Germain y el Fútbol Club Barcelona firmaba la camiseta de la selección donde es capitán.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y todo el Internet y tuvo una muy buena aceptación en gran parte de los usuarios de las redes sociales. “Messi es el más grande de la historia también por cosas como esta”, “que hermoso gesto, por favor”, “impresionante mi capitán”, “el verdadero tipazo”, “Messi iba en el auto, le revolearon una camiseta de argentina, Leo se río y la firmó, tipazo absoluto”, fueron algunos de los tantos comentarios de usuarios que admiraron el noble gesto del argentino quien hace vida hoy en día en la Major League Soccer en el Inter de Miami donde comparte vestuario con grandes jugadores como Luis Suárez, Jordi Alba, y Sergio Busquets.

Típico. Frenas en el semáforo y en el auto de al lado está Lionel Messi. Le tiras la camiseta y te la firma sin problemas. pic.twitter.com/dftLma0kbW — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 25, 2024

La imagen de Lionel Messi solo crece más y más gracias a este tipo de momentos y consolidan lo importante que se ha convertido incluso en esta etapa de su carrera en donde dejó de competir al nivel más alto de Europa, pero recientemente pudo ganar su primera Copa Mundial en Qatar 2022 y anteriormente había obtenido la Copa América 2021 la cual se llevó a cabo en Brasil y la obtuvieron al derrotar a la selección anfitriona.

Mientras tanto, Lionel Messi continúa con la puesta a punto en Inter Miami, trabajando a toda máquina en la pretemporada del club, que ya disputó dos amistosos ante la selección de El Salvador con quienes empataron y el FC Dallas con quienes cayeron derrotados por la mínima.

Inter Miami sigue preparándose para la temporada 2024

El Inter Miami ya se prepara para el próximo viaje hacia Arabia Saudita. El nuevo rival será Al-Hilal este lunes, mientras que el 1 de febrero enfrentará al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Este último partido se encuentra en duda debido a la lesión que sufrió el lusitano y que generó la caída de dos encuentros programados en China.

Al margen de ello, la gira de las Garzas seguirá su rumbo por Hong Kong donde el 4 de febrero tendrá que afrontar un partido contra un seleccionado de estrellas locales, para posteriormente el 7 de febrero medirse al Vissel Kobe en el Estadio Nacional de Tokio.

Para el 15 de febrero y quizás la fecha y partido más especial para Lionel Andrés será cuando reciban al Newell’s, equipo donde jugó en categorías menores en su momento. La temporada de la Major League Soccer comenzará el próximo 21 de febrero y el debut de la escuadra de Messi será en casa ante el Real Salt Lake.

