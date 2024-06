“Checo” Pérez duro contra Esteban Ocon tras la clasificación del sprint en Austria: “Es un idiota”

Sergio “Checo” Pérez no pudo ocultar su molestia con Esteban Ocon en la clasificación del sprint del Gran Premio de Austria en donde el mexicano terminó ocupando el séptimo puesto de la prueba que se llevará a cabo este sábado en el Circuito Red Bull Ring ubicado en Spielberg.

En la transmisión radial quedó en evidencia el descontento del tapatío con el francés a quien consideró que le había estorbado durante la sesión que se realizó este viernes. El piloto de Red Bull se quejó por una maniobra del francés en la última vuelta que le terminó afectando su desempeño.

“Sí, ¿a quién le importa, hombre? ¿a quién le importa? Este tipo es un idiota”, explotó Sergio “Checo” Pérez haciendo referencia al corredor de la escudería Alpine que terminó con el octavo mejor tiempo de la clasificación justo por detrás del mexicano.

El mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, viene de conseguir un octavo puesto en el Gran Premio de España disputado la semana pasada en el Circuito de Barcelona en Montmeló.

Luego de la clasificación, el de Guadalajara volvió a cargar en contra del francés. Esta vez en una entrevista con FOX Sports México “Checo” Pérez dejó claro que la actuación del piloto de Alpine le afectó en su rendimiento y en sus opciones de pelear por los primeros puestos.

“En la SQ3 con Esteban (Ocon) adelante, que no sé qué estaba haciendo que dejó un GAP grande y al final íbamos al límite con el tiempo. Creo que crucé con un segundo de diferencia e hice mi vuelta dos décimas de él, no pude ir más rápido porque me lo llevaba, así que fue un desastre”, soltó el mexicano.

Finalmente, Sergio “Checo” Pérez completó su mejor vuelta con un tiempo de de 1:06.008, bastante lejos de su compañero de equipo en la escudería austríaca, Max Verstappen, quien paró los cronos en 1:04.686. El neerlandés fue seguido por la dupla de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, necesita un buen fin de semana en Austria para confirmar su progreso tras su octavo puesto en España luego de dos retiros consecutivos. Crédito: Joan Monfort | AP

El séptimo puesto de “Checo” Pérez para el sprint de este sábado en Austria es una buena noticia para el mexicano así como para el equipo de la bebida energética que puede pensar en tener a sus dos pilotos en la pelea para este fin de semana de dos carreras.

El tapatío, tras su octavo puesto en España la semana pasada logró superar la mala racha que lo obligó a retirarse tanto en Mónaco como en Canadá lo que le terminó costando el segundo puesto en la clasificación de pilotos esta temporada 2024 de la Fórmula 1.

Con los malos resultados conseguidos “Checo” Pérez cayó hasta el quinto puesto ante la presión de Lando Norris, quien escaló hasta el segundo puesto al superar a Charles Leclerc, ahora tercero por delante de su compañero en Ferrari, el español Carlos Sainz Jr.

