Lionel Messi no está grave: Revelan el estado de la lesión del 10 de Argentina

Lionel Messi no salió bien tras el partido ante Chile en la Copa América. Tras unas molestias en su pierna, este viernes se conoció que la lesión no es grave y no tendrá que estar fuera del torneo.

Messi sufrió una contractura y es solo una molestia muscular menor. El 10 de Argentina descansará ante Perú y se espera que esté listo para los cuartos de final.

Leo Messi ya se hizo los estudios:

No hay lesión grande. La contractura decantó en algo mínimo.

No hay lesión grande. La contractura decantó en algo mínimo.

Argentina ya está clasificada a los cuartos de final. El equipo albiceleste lo hará en el primer puesto y conocerá a su rival entre México, Ecuador y Jamaica.

La selección de Scaloni se espera que pueda hacer rotaciones de cara a la última jornada tras haber conseguido la clasificación.

Se espera que jugadores como Alejandro Garnacho haga su debut en la jornada de grupos.

Argentina va en contra de las supersticiones

Los dos alicientes de este hito no es que sean alentadores para la afición albiceleste, ya que Argentina no salió campeona en ninguna de esas dos ediciones donde batió a todos sus rivales en la fase de grupos.

En el año 2007 el conjunto arroyó en su camino a la final, con una plantilla llena de grandes nombres como Javier Zanetti, Juan Sebastián Verón, Juan Román Riquelme o un jovencísimo Lionel Messi.

De hecho, en esa edición fue la última vez que Argentina y Perú se vieron las caras en la Copa América, en un partido que acabó 4-0 a favor de los comandados por Alfio Basile.

Ese grupo cayó de forma estrepitosa en la final contra una Brasil carente de grandes nombres y que se impuso con un contundente 3-0 a los argentinos.

La segunda vez que la selección consiguió esta hazaña fue en la Copa Centenario de 2016, que terminó con Chile venciendo a Argentina en aquella dolorosa final que se decantó desde el punto de penalti.

