Lucero sale en defensa de Manuel Mijares tras las críticas por su manera de vestir

Lucero ha demostrado en repetidas ocasiones que no tiene miedo de salir a defender a sus seres queridos de las críticas. Una de ellas se dio recientemente y tuvo como protagonista a su ex esposo y padre de sus hijos, Manuel Mijares, debido a su elección de calzado para una salida en familia durante su reciente visita a Madrid.

Fue a su salida del espectáculo “Malinche”, que se lleva a cabo en Madrid, que la familia fue abordada por un grupo de fanáticos que inmortalizaron el encuentro con una fotografía. Sin embargo, hubo un detalle que se robó la atención de los internautas y que convirtió al intérprete de “El privilegio de amar” en el blanco de opiniones divididas.

Se trató del calzado que eligió para dicha ocasión: unos zapatos blancos con plataforma tipo Mary Jane, los cuales se caracterizan por la tira que cruza el empeine y que suelen asegurarse con una hebilla, haciendo alusión a un estilo “escolar”.

Si bien el cantautor se ha decidido por looks más arriesgados dentro y fuera del escenario, esto no evitó que las críticas tocaran a su puerta. Una de las que más resonó se dio desde la plataforma de X, asegurando que el calzado de Mijares podría ser adquirido en una tienda departamental por un precio de $1,700 pesos mexicanos, es decir, $94 dólares.

Este hecho no pasó desapercibido para Lucero, quien emitió un breve, pero contundente mensaje con el que mandó a callar a los detractores de su ex esposo: “No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso“, es el mensaje con el que la también actriz puso punto final a la polémica.

Por su parte, los fanáticos de la parejita no tardaron en llenar a Manuel Mijares de palabras de cariño con las que lograron disipar las críticas. Mereces todo este amor y cariño por parte del público”, escribió un usuario, mientras que otro añadió: “Que bueno que se la estén pasando bien, hagan oídos sordos a lo que digan los demás.”

