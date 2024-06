Pareja de Pensilvania tras las rejas por la muerte de su recién nacido al ser arrojado desde un segundo piso

Un hombre de 19 años y una mujer de 20 se enfrentan a cargos de asesinato después de que, según informes judiciales, ella dio a luz en su apartamento y luego arrojó al niño por la ventana a la calle.

La Policía Estatal de Pensilvania informó que Joshua Coleman Wooters y Emily Dickinson están acusados ​​de homicidio criminal y otros cargos relacionados con la muerte de un recién nacido en marzo.

Los registros judiciales muestran que los cargos adicionales incluyen conspiración para cometer homicidio, ocultamiento de la muerte de un niño y abuso de un cadáver. Wooters también enfrenta un cargo de obstrucción de la administración de la ley.

Según la Policía Estatal de Pensilvania, el 11 de marzo los agentes fueron llamados a Lincoln Way East y encontraron a un bebé inconsciente en el suelo. Los socorristas prestaron ayuda inmediata, pero la oficina forense del condado de Fulton declaró que el niño había fallecido en el lugar.

Había sangre en todo el apartamento

De acuerdo con información de WHTM-TV, el forense determinó que la víctima nació a término y dentro de las 24 horas anteriores a su muerte. La causa del fallecimiento fue catalogada como “desangramiento del muñón umbilical”.

Según los informes, los investigadores localizaron una placenta, un colchón ensangrentado y otras pruebas en la calle cerca del cuerpo del niño.

Durante el curso de la investigación, en varias ocasiones Wooters negó tener algún conocimiento sobre la situación, según ABC 27 y FOX 43. Pero en una entrevista posterior con las autoridades, dijo que su primera reacción ante algo que es traumático para él, es mentir.

Los registros judiciales dicen que los policías encontraron sangre en todo el apartamento de Wooters y Dickinson. Las ventanas de su unidad daban al área donde dejaron caer al recién nacido.

Ella no quería tener hijos

Dickinson, quien trabajaba como asistente de enfermería, supuestamente informó a Wooters que estaba en labor de parto. Según los informes, cortó el cordón umbilical del recién nacido con un cuchillo de cocina y luego arrojó al bebé por la ventana mientras estaba en otra habitación.

Al hablar con la policía, la mujer dijo que no quería tener hijos y que no supo hasta unas semanas antes del nacimiento del niño que estaba embarazada. Después de que el niño nació en el baño, ella revisó su pulso y notó que no se movía.

Después de un período de tiempo no especificado, Dickinson se deshizo del niño y de la placenta porque “no pensaba con claridad” y se fue a dormir, según declaró a la policía, informó ABC 27.

Según WHP-TV, el mismo día que dio a luz, Dickinson buscó en línea términos como “parto en casa”, “parto en casa, cuánto dura el sangrado” y “complicaciones del parto en casa por parto prematuro”.

La pareja se encuentra actualmente detenida en la cárcel del condado de Bedford. A ambos se les negó la libertad bajo fianza debido a que enfrentan posibles sentencias de cadena perpetua.

