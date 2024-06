Santiago Giménez advierte que la Copa América 2024 aún no termina para México

Para Santiago Giménez, delantero de la selección de México, mientras exista vida hay esperanza en la Copa América 2024, por lo cual a través de un mensaje en sus redes sociales llamó a todos a seguir luchando, tomando en cuenta que existen las opciones para revertir lo que ha pasado actualmente en esta competencia continental donde inició con victoria sobre Jamaica 1-0 y dolorosa derrota con Venezuela 0-1.

“Resultado difícil de aceptar, pero esto aún no termina… Vamos con todo por el pase”, fue el mensaje de Giménez en sus redes sociales en una publicación acompañada de varias imágenes y en donde buscó generar un mayor apoyo de los aficionados, sin adentrarse en el resultado negativo con Venezuela y tampoco a que sigue sin jugar los 90 minutos de los partidos del equipo nacional de México.

Resultado difícil de aceptar, pero esto aún no termina… Vamos con todo por el pase. 🇲🇽 pic.twitter.com/dv4BwnDHK9 — Santiago Gimenez (@Santigim11) June 27, 2024

Giménez con la personalidad para afrontar los momentos tan complicados que vive en el ataque del equipo azteca, pues ha sido fuertemente cuestionado por sus 12 partidos sin anotar gol que acumula desde su última anotación el año pasado para conseguir el título de la Copa Oro.

Como tampoco la polémica que ha iniciado su papá, el exjugador de Cruz Azul, Veracruz y América, a manera de defensa, al considerar que el técnico Jaime Lozano no le tiene la suficiente confianza para sostenerlo en los 90 minutos de acción y que lo hace jugar más por obligación que por gusto.

Giménez se enfrenta a aspectos como el no haber tenido oportunidades claras de gol y cuando la tuvo la dejó escapar, como en el minuto 28 de acción contra Venezuela, donde hizo todo para firmar el gol, pero su disparo salió chorreado al no poder impactar correctamente el esférico.

Santiago Giménez sigue su lucha por consolidarse en la delantera de la selección de México en la Copa América 2024 y por esa razón pidió a la afición mexicana mantener la fe hasta el último minuto. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Pero más allá de todo, el “Chaquito” recibió muestras de apoyo en su publicación, en donde muchos aficionados lo apoyan y otros lo cuestionan, pero la publicación generó atención y obviamente muestras de impulso para la selección de México, como se pudo denotar.

“Eres el mejor, pero el equipo no acompaña. Muchas cosas que mejorar desde federación, país, etc”. “Eres el delantero de México en el próximo Mundial, ¡créetela!” “No te desesperes, Bebote. Sigue trabajando en mejorar la definición, porque la verdad es que casi no te ponen balones de cara al gol, así que debes concretar las pocas que tengas”. “Te quitaron a Henry y Raúl para que no sientas presión y no la estás aprovechando. Enfocado wey”, fueron algunos de los mensajes que recibió después de su publicación.

