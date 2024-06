El papá de Santiago Giménez acusa de que Jaime Lozano pone a jugar a “Santi” por obligación

Las reacciones y críticas después de la actuación de Santiago Giménez en la derrota de la Selección de México vs. Venezuela no se han hecho esperar y frente a los cuestionamientos de la verdadera capacidad del delantero del Feyenoord de Países Bajos, su papá salió a defenderlo al asegurar que el artillero que ha iniciado como titular en los dos últimos juegos del equipo azteca en la Copa América 2024 no está a gusto con el trato que le ha dado el técnico del Tricolor Jaime Lozano, durante la actual competencia continental.

Así lo manifestó el exjugador de Boca Juniors, América, Veracruz, Cruz Azul y Pachuca, Christian Giménez, en su participación como analista de la cadena Fox Sports, al asegurar que para que su vástago pueda anotar con México y producir como lo hace con el Feyenoord, requiere de sentirse totalmente apoyado por su estratega, por lo que se mostró contrariado por que fue relevado en la segunda mitad del partido donde cayeron con Venezuela 0-1.

“Yo lo que siento es que para que podamos sacar la mejor versión de Santi necesitas la confianza de tu técnico, de tu equipo. Santi es un chico de 23 años que está mamando la Selección Nacional y obviamente se le está exigiendo muchísimo y es normal. No estoy diciendo una cosa por otra, puedo ser padre, pero también puedo ser analista y también fui jugador, si vos tenés la confianza del entrenador vas a rendir diferente”.

No sin antes aceptar que Santiago no tuvo una de sus mejores actuaciones contra Venezuela, también revelo que no entiende que Lozano salga a apoyar a Santiago Giménez ante el periodismo, pero que en realidad lo pone a jugar por obligación

“Yo creo que no hizo un mal partido, pero tampoco hizo un buen partido. No está en su nivel, tuvo una y la tiene que meter, normalmente el ‘9’ de la selección la tiene que meter y la diferencia fue que Rondón hizo el gol y Santi no… pero lo otro también tengo que decirlo, al final Santi Giménez necesita un respaldo con hechos, no con palabras”.

Las críticas del llamado “Chaco” fueron más allá y dijo que Santiago es alineado más a la fuerza, que por el gusto por el entrenador, nacional

“También tengo que decir que (Santi Giménez) no es mucho del gusto del Jimmy, creo que hay una cuestión ahí que lo pone más por obligación que por gusto, no termina de completar los minutos, y al final es así”.

Giménez fue cambiado al minuto 60 del encuentro después de que a lo largo del tiempo que estuvo en la cancha dejó escapar una opción clara de gol, pero en la mayor parte del tiempo tuvo que salir a buscar balones para causar daño, por lo cual cuando fue relevado y fue a sentarse a la banca, terminó pateando un envase de agua en clara muestra de frustración y enfado por dejar el terreno de juego.

