“Santiago Giménez, es un gran delantero”: aseguró la exfigura neerlandesa Ruud Gullit

Para una de las grandes figuras en la historia de la selección de Países Bajos Ruud Gullit, el actual artillero titular de la Selección de México para la Copa América 2024 y del Feyenoord de la Eredivise Santiago Giménez es un gran delantero y en donde su falta de gol no es tan preocupante, pues el exdelantero de Milán de la Serie A, aseguró que así es la vida de los delanteros.

En charla realizada por la corresponsal en Europa del periódico La Afición-Mlenio,Gullit expuso que: “Él es estupendo, pero en las últimas fechas mmmm” hace una mueca reprobando al mexicano. Sin duda, la señal corporal en la entrevista de Gullit se refería a los dos goles que solo pudo anotar en ocho juegos el artillero mexicano.

Consultado respecto, si Giménez había perdido el olfato goleador por esta sequía en las redes enemigas, expuso que: “No lo sé, no lo sé. A veces pasa con los delanteros” afirma el neerlandés, que no dudó en elogiar al ex de Cruz Azul. “Tiene un encanto increíble. Es muy habilidoso, es un gran delantero, pero por el momento es lo que es y tiene que superarlo”.

​El Bebote marcó 23 goles y tres asistencias en 45 partidos que disputó en su primera temporada con el conjunto de Rotterdam. En la reciente campaña registró 26 dianas y ocho asistencias en 41 juegos. En estadísticas, Giménez consiguió buenos números, pero la ausencia de gol en la segunda mitad del torneo le pasó factura ante la opinión pública.

Y es que la caída en la productividad del mexicano fue muy evidente. En el primer semestre de la temporada, de agosto a diciembre, Santiago hizo 20 goles: 18 en la Eredivisie y dos en la Champions League, parecía que lograría números históricos y pelearía por el campeonato de goleo. Sin embargo, en el segundo semestre, de enero a mayo, Giménez apenas pudo marcar seis goles más: cinco en el torneo de Liga y uno en la Europa League, por lo que quedó lejos de los líderes goleadores.

La exfigura de la selección de Países Bajos Ruud Gullit, tuvo palabras de aliento para el artillero de la Selección de México Santiago Giménez. Crédito: AP

Gullit aseguró que la Eredivise le sienta bien a los mexicanos

Ruud Gullit también expresó que la Eredivise ha sido una Liga importante para el desarrollo de varios jugadores mexicanos como Andrés Guardado, Edson Álvarez, Carlos Salcido, Francisco Rodríguez, Edson Álvarez, Hirving Lozano y Santiago Giménez, entre otros más como el caso de Héctor Moreno, por lo cual señaló que: “tenemos un gran clima. Es bueno y frío, también húmedo” se suelta a reír.

Ruud, también dijo que: “Es porque a ustedes les gusta jugar futbol y creo que es un gran escalón para los jugadores. Ronaldo estuvo ahí, Romario estuvo ahí, es un muy buen escalón el ir a los Países Bajos primero y después a otras ligas”.

Seguir leyendo:

– Ruud Gullit se sorprende al conocer al “Gullit” Peña

– Santiago Giménez encabeza la lista para la Copa América 2024

– Santi Giménez de titular en duelo de preparación contra Brasil de cara a la Copa América 2024