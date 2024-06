Uriel Antuna, Santiago Giménez y Julián Quiñones, el ataque de la probable alineación de México vs. Brasil

Con Uriel Antuna, Santiago Giménez y Julián Quiñones en el ataque, México haría frente a Brasil con este probable once titular este sábado a Brasil, en un duelo de preparación previo a la Copa América 2024, en donde la escuadra nacional dirigida por Jaime Lozano, tiene la complicada tarea de hacer olvidar la penosa noche del miércoles pasado contra Uruguay donde fueron superados por un contundente 0-4, que tiene contra la pared de nueva cuenta el proceso de Jaime Lozano.

Según los reportes del último entrenamiento, México saltaría a la cancha con el portero de Pumas Julio González, debajo de la meta azteca, en la defensa Jorge Sánchez del Porto, César Montes del Almería, Johan Vázquez del Genoa y Gerardo Arteaga del Monterrey; Edson Álvarez del West Ham United, Carlos Rodríguez de Cruz Azul y Luis Montes del Dinamo de Moscú; Uriel Antuna de Cruz Azul, Santiago Giménez del Feyenoord de Países Bajos y Julián Quiñones del América.

Juntos, unidos 🇲🇽👊🏻



Llegamos al entrenamiento previo al partido 🆚 Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/EHiwpOBfmD — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 7, 2024

Una alineación que no tendrá variaciones, aunque es factible que Arteaga pueda estar en duda, pero la realidad es lo mejor que tiene el cuadro mexicano para encarar a un equipo brasileño también con algunas interrogantes y que está buscando adaptarse a no tener en sus filas a Neymar, que actualmente juega en el Al-Hilal Saudi F. C.

Pero analizando a Brasil con un aparente cuadro conformado por Alisson Becker; Wendell, Marquinhos, Eder Militao, Danilo; Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Joao Gomes; Vinicius Jr, Endrick y Rodrygo Goes, tal parece que el seleccionado azteca tendrá que hacer algo más que esfuerzo en el terreno de juego.

Julián Quiñones (centro), quien aquí se divierte con el Piojo Alvarado y Alexis Vega en el entrenamiento de México, será uno de los inicalistas contra Brasil este sábado en Texas. Foto: Rafael Vadillo/Imago7.

Obviamente, el duelo forma parte de la preparación de ambos equipos para la Copa América, donde Brasil y Argentina parten como favoritos, mientras que México forma parte de los candidatos, siempre y cuando resuelva el problema de desconfianza que se ha generado por el estrepitoso espectáculo que ofrecieron en Denver contra los uruguayos.

Para colmo de males, Lozano tendrá que hacer frente a este juego sin Luis Malagón, que parecía el relevo natural de Guillermo Ochoa en la portería del Tricolor, pero una lesión lo ha apartado de la actividad y ahora la alternativa es para Julio González, que tendrá la titularidad contra los amazónicos, pero cuya titularidad está en competencia con Carlos Acevedo y el joven Raúl “Tala” Rangel que fue echado a los leones contra Uruguay.

F A M I L I A. 🫂🇲🇽



Estamos unidos en este proceso.

¡A dar todo mañana ante 🇧🇷! pic.twitter.com/FqBlP1sOre — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 8, 2024

