Para Nacho Ambriz, la experiencia europea de Santi Giménez debería marcar diferencia en la delantera de México

Muchas veces se ha dicho que para los jugadores mexicanos jugar en Europa parece tan complicado que debería ser un privilegio y no una carga. Precisamente bajo ese concepto, el actual técnico de Santos Laguna Ignacio Ambriz, apuesta por la titularidad de Santiago Giménez en el ataque de la selección de México simplemente por su roce en Europa, reveló en entrevista con La Opinión.

El punto de vista de Ignacio Ambriz no tuvo la intención de inmiscuirse en las decisiones del actual técnico del equipo nacional de México, sino simplemente marcar una diferencia de lo que representa para los jugadores mexicanos adquirir la experiencia en un nivel futbolístico más alto que en la Liga MX, donde participan Henry Martín y Julián Quiñones, sus competidores directos por la titularidad en la oncena mexicana.

¿Henry o Santi Giménez como 9 titular de @miseleccionmx ante Panamá? 😏💥⚽️



✍️ Las opiniones son divididas



🔴 #FutbolCentral por TUDN pic.twitter.com/qTJGn3YrDV — TUDN USA (@TUDNUSA) March 21, 2024

“La decisión no es difícil de acuerdo a la idea que tengas en la cabeza y sobre esa idea, saber cuál se acerca más a la idea que tengas en la cabeza. De antemanos sabemos que los tres son muy buenos jugadores, La única diferencia de uno es que juega en Europa cada ocho días o cada tercer día y tiene otro roce”, precisó con la autoridad que le confiere haber dirigido en España al Huesca.

El ex entrenador de escuadras del nivel de América y Chivas, puntualizó sobre la diferencia que debe marcar el jugar a otros niveles para Santiago Giménez en su afán de apoderarse de la titularidad en el ataque de la selección de México.

“Yo creo que eso es una gran diferencia y no con eso le quitas la calidad a los otros dos jugadores que también juegan dobles jornadas como en Europa, pero creo que con todo respeto que se merecen, son diferentes niveles de competencia”, aseguró.

Nacho fue más allá en su exposición que: “A Santi le ha costado, se lo ha ganado, ha luchado por mantenerse ahí en una buena línea, en esa línea que en el día de mañana en su formación que parece fue la adecuada ir a Holanda para terminarse de formar en lo deportivo y como persona para poder aspirar a ir a otro país como España o Inglaterra, que puede dar ese salto y decir que su crecimiento es importante”.

También añadió sobre esa eterna discusión de que al jugador mexicano no le gusta ir a Europa para no salirse de su zona de confort que: “Luego salen a decir que hacen falta jugadores mexicanos en Europa, cuando yo jugaba los únicos eran Luis García y Hugo Sánchez y no había tantas broncas. Sería ideal tener 60 o 70 jugadores en ese nivel”.

Empero, comentó que la decisión debe ser la del entrenador Jaime Lozano e inclusive fue más allá al sugerir que pudieran jugar Henry Martín, Julián Quiñones y Santiago Giménez como titulares en la próxima Copa América.

Para Ignacio Ambriz, técnico del Santos Laguna, el jugar en Europa marca diferencia a la hora de elegir jugadores. Foto: Imago7.

“Creo que la decisión es del entrenador en la idea futbolística que tienes, quienes de los tres pueda jugar y ¿por qué no los tres que puedan jugar?, pero cada entrenador tiene su idea y si en esa idea que tenga el entrenador de la selección de México, si solo puede jugar uno, pues aunque uno piense lo contrario, será su decisión y con ella se debe morir”, concluyó.

Seguir leyendo:

🗣️ @DavidFaitelson_ mano a mano junto a @chaco_81 para hablar de Santi Giménez



💥 “Para ser un chico de 22 años, hacer 47 goles en 70-80 partidos es una locura”#FaitelsonSinCensura

🔴EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/s5poUJXNGp — TUDN USA (@TUDNUSA) March 21, 2024

Seguir leyendo:

-Ignacio Ambriz entre los técnicos que más equipos han dirigido en la Liga MX

-Nacho Ambriz insiste en que los técnicos mexicanos son despreciados

-Ignacio Ambriz está de regreso en la Liga MX