México falló en su experimento con Uruguay 0-4 y revive viejas heridas en Estados Unidos

Una cosa es renovar a la selección de México y otra es no saber aprovechar los partidos contra selecciones que están por encima del nivel del Tricolor como el de esta noche contra Uruguay, donde materialmente se le endureció el engrudo al técnico Jaime Lozano y que permitió que la escuadra charrúa les pasara por encima con un contundente 0-4 en duelo celebrado en el Empower Field at Mile High de la ciudad de Denver.

Un resultado muy claro y contundente a favor del equipo nacional charrúa, dirigido por un viejo conocido de la afición mexicana, el argentino Marcelo Bielsa, quien estuvo en la órbita del cuadro mexicano para convertirse en su entrenador, pero que finalmente optaron por el novel Jaime Lozano con la intención de darle una sacudida a la selección azteca después del fracaso en el Mundial de Qatar 2022.

Pero las intenciones de querer obtener experiencia fue un mal experimento contra un equipo infinitamente superior como el uruguayo, con jugadores de la talla del delantero Darwin Núñez del Liverpool, que se despachó con un “hat trick”, así como de Facundo Pallestri que completó la goleada sin que la selección de México tuviera poder de reacción.

El dominio de Uruguay fue tan contundente que se empezaron a revivir los fantasmas de hace ocho años que parecían sepultados cuando en la Copa América Centenario, realizada también en Estados Unidos, Chile le metió a México un lapidario 7-0 con cuatro goles de Eduardo Vargas, dos de Edson Puch y el último de Alexis Sánchez.

Ahora el asunto no fue tan grave, pero en los albores de un nuevo torneo continental, estos recuerdos aparecieron de nuevo en los aficionados, simplemente porque jugadores como Raúl Rangel de Chivas, Víctor Guzmán de Monterrey, Fernando Beltrán de Chivas, Guillermo Martínez de Pumas, pero sobre todo César “Chino” Huerta, demostraron que no son tan buenos como la gente cree o por lo menos no lo pudieron demostrar en este encuentro donde exigía un mayor rendimiento.

Qué paso realmente en la banca de México

Para colmo de males de donde deberían venir las ideas con Jaime Lozano, dio la impresión de que no existió claridad en los cambios, pues ya con un 3-0 con que se fueron al descanso con dos goles de Darwin Núñez y otro de Facundo Pellestri, el cuadro mexicano saltó al segundo tiempo con los mismos hombres y solo el cambio táctico del “Chino” Huerta por derecha y Roberto “Piojo” Alvarado por izquierda fue el único aporte táctico ante un rival muy superior.

Fernando Beltrán, César Huerta y Gerardo Arteaga, quienes le disputan el balón al artillero del Liverpool de la Liga Premier, Darwin Núñez, demostraron que están lejos de ser el cambiop generacional que requiere la Selección de México al caer 0-4 con Uruguay. Foto: Etzel Espinosa/Imago7.

Ahí se desperdiciaron más minutos, porque al minuto 49, Núñez, el hombre gol del Liverpool de la Liga Premier, anotó el cuarto gol y puso el partido en un verdadero predicamento para la oncena mexicana. Ya después ingresaron Luis Romo y Uriel Antuna por Víctor Guzmán y César Huerta, para que Edson Álvarez bajara a la central, pero sin que México pudiera reaccionar.

Esta forma de mover a los jugadores por el técnico nacional Jimmy Lozano abrió interrogantes graves si no era mejor probar a la alineación que debutará en la Copa América que echar mano de los debutantes en el Tricolor con este famoso cambio generacional. Porque no siempre hay oportunidad de enfrentar a Uruguay con sus figuras y el próximo sábado a Brasil, por lo cual, la selección de México no puede darse este tipo papelazos.

