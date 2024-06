El “Loco” Bielsa saca la cara por el “Tata” Martino y asume la diplomacia con México

Marcelo Bielsa director técnico de la Selección de Uruguay defendió la labor de su compatriota Gerardo Martino en el proceso que estuvo al cargo el exentrenador de México para el Mundial de Qatar 2022 al señalar que en México siempre cada proceso es complicado por todas las exigencias internas que existen por llegar al famoso quinto partido del Mundial.

“En México internamente es muy difícil que con cualquier ciclo que no llega a lo que creo que merece, es el famoso partido del Mundial. Lo que a mí concierne, el proceso de Gerardo Martino me pareció valioso”, dijo Bielsa en la conferencia previa al duelo que sostendrán uruguayos y mexicanos este miércoles en la ciudad de Denver, Colorado.

Bielsa con su acostumbrada personalidad de no ver de frente al periodismo presente en la conferencia, también aseguró que: “Toda experiencia es importante y más en este nuevo proceso, con esta nueva vuelta de tuerca que se ha dado para la Copa América, no por quienes ingresen o quienes faltan, pero sí porque me parece que las caras que tiene México son suficientes para imaginar un equipo que puede jugar de igual a igual con cualquiera”.

El prestigiado y controvertido director técnico argentino, que en el corto tiempo ha revolucionado a la selección charrúa por la renovación que hizo sin importarle sacrificar a las vacas sagradas en sus primeras convocatorias, también mostró el conocimiento que tiene de la selección de México.

“El futbol es distinto al que he visto en México, con un nivel alto, se juega rápido, atacando, circulando la pelota a la velocidad, mucho ritmo, esfuerzo físico, después, hay apariciones que son significativas, por decirle, no es que sale Guillermo Ochoa y entra nadie, no es que salga Henry Martín y no entra nadie”, dijo.

Y añadió que: “Hay extremos, hay laterales, opciones a los laterales tradicionales, que los jugadores que acompañan al clásico contención, con jugadores dinámicos que defienden y atacan por igual. Pero bueno, México siempre es muy exigente, jugar en un equipo de punta en Rusia, parecería que no es importante, o en Holanda parece que no es importante, o en Portugal, en la Liga Inglesa”.

Bielsa fue muy político y diplomático con la Selección de México de cara al duelo con el equipo de Uruguay que actualmente dirige. Foto: Marcos Domínguez/Imago7.

El llamado “Loco” resaltó que dentro de todos los factores que rodean a México, sin duda es destacado ver como buscan renovar sus líneas: “Creo que hay un intento renovado por mejorar el futbol, el rendimiento de la Selección, hacerlo parecer un tipo de competencia que ahora se juega, tengo la sensación que están por buen camino. Por otro lado, tampoco soy una persona autorizada, solo es una sensación”.

Marcelo Bielsa también tocó brevemente la versión que lo colocaba al frente de la Selección de México como relevo de Gerardo Martino en la Selección de México y expuso que: “Fue un rumor que no se concretó, pero sin duda habría sido un honor haber dirigido a esta selección por la que tengo tanto respeto y aprecio”.

Por esa razón, para finalizar expuso que: “Lo que creo es que México va a ser un rival difícil, no hay duda de eso, contrariamente a lo que escucho desde dentro del propio país, yo veo evolución en el futbol mexicano, así que esperamos un partido difícil”.

